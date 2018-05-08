Медведев поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев поздравил оппозиционного политика Никола Пашиняна с назначением на должность премьер-министра Армении.

В поздравительной телеграмме, распространенной пресс-службой кабмина, Медведев выразил уверенность, что сотрудничество Москвы и Еревана отвечает интересам двух стран.

«Убежден, что дальнейшее развитие торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества... в полной мере отвечают интересами России и Армении», — написал и.о. премьера.

Кроме того, Медведев отметил заинтересованность Москвы и Еревана в реализации крупных совместных проектов и укреплении интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

8 мая депутаты парламента Армении большинством голосов избрали лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна на пост председателя правительства. В поддержку кандидата высказались 59 парламентариев, против — 42. Оппозиционный лидер заявлял, что считает приоритетным для внешней политики Армении военное сотрудничество с Россией.