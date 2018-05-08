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Пашинян назвал приоритетом для Армении военное сотрудничество с РФ

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Партнерство с Россией в военной сфере остается приоритетом для внешней политики Армении, заявил 8 мая кандидат в премьер-министры страны Никол Пашинян на заседании Национального собрания.

«Мы смотрим на военное партнерство с Россией как на важный фактор, обеспечивающий безопасность», — сообщил Пашинян, передает ТАСС. Также Пашинян назвал приоритетом развитие стратегического сотрудничества с Россией.

8 мая лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна во второй раз выдвинули на пост премьер-министра страны. 1 мая Пашинян участвовал в выборах главы правительства, но не сумел набрать необходимое количество голосов.

23 апреля в Армении из-за акций протеста подал в отставку экс-президент Серж Саргсян. Люди протестовали против его избрания на пост главы правительства.

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