Правящая партия Армении пообещала проголосовать за Пашиняна

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) намерена проголосовать за кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на выборах премьер-министра страны. Об этом заявил журналистам вице-спикер парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.

«Мы поможем необходимыми голосами избранию кандидата, выдвинутого третью состава парламента, в данном случае Пашиняна. Решением партии и фракции наши депутаты проголосуют за него», — цитирует Шармазанова «РИА Новости».

Ранее в партии пообещали выдвинуть своего кандидата на данный пост.

Пашинян уже участвовал в выборах 1 мая, но не смог набрать необходимого количества голосов. Позже его вновь официально выдвинули кандидатом, очередное голосование должно состояться в парламенте страны 8 мая.