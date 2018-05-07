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Правящая партия Армении пообещала проголосовать за Пашиняна

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Фото: TASS/Zuma/Ani Djaferian
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Правящая Республиканская партия Армении (РПА) намерена проголосовать за кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на выборах премьер-министра страны. Об этом заявил журналистам вице-спикер парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.

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«Мы поможем необходимыми голосами избранию кандидата, выдвинутого третью состава парламента, в данном случае Пашиняна. Решением партии и фракции наши депутаты проголосуют за него», — цитирует Шармазанова «РИА Новости».

Ранее в партии пообещали выдвинуть своего кандидата на данный пост.

Пашинян уже участвовал в выборах 1 мая, но не смог набрать необходимого количества голосов. Позже его вновь официально выдвинули кандидатом, очередное голосование должно состояться в парламенте страны 8 мая.

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