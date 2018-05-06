В Армении погиб второй за три дня военный на боевом посту

Еще один военнослужащий погиб на боевом посту воинской части, дислоцированной на северо-востоке Армении. Об этом в воскресенье, 6 мая, сообщает министерство обороны республики.

Сообщается, что тело солдата-срочника 1999 года рождения со смертельным огнестрельным ранением головы было обнаружено утром в воскресенье. По факту происшествия ведется следствие.

Ранее сообщалось о гибели в ночь на 4 мая на том же направлении 20-летнего солдата-срочника.

В конце апреля в Армении поймали гражданина России, жителя города Махачкалы, воевавшего на стороне боевиков в Сирии. Он пытался въехать в Ереван по поддельному паспорту Украины.