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Премьер-министром Армении избран лидер оппозиции Пашинян

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Парламент Армении во вторник, 8 мая, избрал премьер-министром оппозиционного политика, лидера парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна. 

Уличный счет
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За него проголосовали 59 депутатов, против — 42. 

В ходе предыдущего голосования, которое прошло 1 мая, Пашинян набрал лишь 45 голосов из необходимых 53, уточняет «РИА Новости»

7 мая правящая Республиканская партия Армении (РПА) заявила о своем намерении проголосовать за Пашиняна

13 апреля в Армении начались акции протеста против избрания на пост главы правительства экс-президента Сержа Саргсяна. Через 10 дней он подал в отставку из-за сложившейся политической обстановки.

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