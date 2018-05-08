Премьер-министром Армении избран лидер оппозиции Пашинян

Парламент Армении во вторник, 8 мая, избрал премьер-министром оппозиционного политика, лидера парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна.

За него проголосовали 59 депутатов, против — 42.

В ходе предыдущего голосования, которое прошло 1 мая, Пашинян набрал лишь 45 голосов из необходимых 53, уточняет «РИА Новости».

7 мая правящая Республиканская партия Армении (РПА) заявила о своем намерении проголосовать за Пашиняна.

13 апреля в Армении начались акции протеста против избрания на пост главы правительства экс-президента Сержа Саргсяна. Через 10 дней он подал в отставку из-за сложившейся политической обстановки.