Прямой эфир
Сюжет:

Президент Армении назначил Пашиняна премьер-министром

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром страны. Соотвествующий документ опубликован на сайте армянского лидера.

8 мая парламент Армении избрал Пашиняна главой кабинета министров. За него проголосовали 59 депутатов, против — 42. 

Политик уже пробовал избраться на этот пост 1 мая, однако смог набрать лишь 45 голосов из необходимых 53. 

В тот же день политик призвал сторонников парализовать работу метро, железной дороги и аэропорта, а также блокировать дороги. Члены оппозиции заявили, что намерены продолжать митинги вплоть до дня повторных выборов. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Армении началась акция «Георгиевская ленточка»
Медведев поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017