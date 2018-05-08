Президент Армении назначил Пашиняна премьер-министром

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром страны. Соотвествующий документ опубликован на сайте армянского лидера.

8 мая парламент Армении избрал Пашиняна главой кабинета министров. За него проголосовали 59 депутатов, против — 42.

Политик уже пробовал избраться на этот пост 1 мая, однако смог набрать лишь 45 голосов из необходимых 53.

В тот же день политик призвал сторонников парализовать работу метро, железной дороги и аэропорта, а также блокировать дороги. Члены оппозиции заявили, что намерены продолжать митинги вплоть до дня повторных выборов.