В Армении началась акция «Георгиевская ленточка»

В Ереване началась патриотическая акция «Лента Победы — Георгиевская ленточка».

«Активисты раздавали прохожим и водителям георгиевские ленточки, а также буклеты, рассказывающие об истории появления этого символа Победы и краткой истории Великой Отечественной войны», — сообщил сопредседатель Российско-армянского союза молодежи Рафаел Погосян.

По его словам, в ходе акции различные молодежные организации будут перенимать эстафету раздачи ленточек друг у друга, уточняет «РИА Новости».