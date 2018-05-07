В Армении началась акция «Георгиевская ленточка»
В Ереване началась патриотическая акция «Лента Победы — Георгиевская ленточка».
«Активисты раздавали прохожим и водителям георгиевские ленточки, а также буклеты, рассказывающие об истории появления этого символа Победы и краткой истории Великой Отечественной войны», — сообщил сопредседатель Российско-армянского союза молодежи Рафаел Погосян.
По его словам, в ходе акции различные молодежные организации будут перенимать эстафету раздачи ленточек друг у друга, уточняет «РИА Новости».