Плата за досрочность: Армения готовится к приходу революционеров

В воскресенье, 9 декабря, в Армении пройдут досрочные выборы в парламент страны. За места в Национальном собрании поборются 11 политических объединений. Ожидается, что большинство голосов возьмет избирательный блок «Мой шаг», который возглавляет и.о. премьер-министра, предводитель «бархатной революции» Никол Пашинян. «Известия» разбирались в том, закончится ли после избирательной кампании политический кризис.

Мандаты революции

Выборы 9 декабря станут первыми после произошедшей весной «бархатной революции». В апреле-мае этого года по стране прокатилась волна протестных акций, в результате чего назначенный премьер-министром бывший президент Серж Саргсян ушел в отставку. Главой правительства стал лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» Никол Пашинян.

Команда Пашиняна постепенно завоевывала позиции в органах местной власти, выиграв ряд локальных выборов. Под контролем недавних оппозиционеров, например, оказалась мэрия Еревана. Но политическое противостояние только усугублялось. В парламенте страны — Национальном собрании — большинство сохраняла Республиканская партия — та самая, которую возглавляет Саргсян. РПА контролировала 50 кресел из 105, то есть с союзными объединениями легко получала большинство. Сторонники Пашиняна довольствовались лишь девятью мандатами.

армения_1 Сторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване весной 2018 года Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян

Единственным шансом взять всю полноту власти для недавних оппозиционеров стали досрочные парламентские выборы. Согласно конституции, для этого необходима отставка премьера и два последующих провала голосования по избранию нового руководителя кабмина. Республиканцы попытались воспротивиться такому сценарию, но в начале октября Пашинян вывел несколько тысяч своих сторонников к стенам парламента и «джентльменское соглашение» было подписано. Лидер «Гражданского договора» действительно покинул пост главы правительства, а Национальное собрание дважды — 24 октября и 1 ноября — не утвердило премьер-министра.

Фестиваль сюрпризов

Агитационная кампания началась 26 ноября. Для участия в выборах зарегистрировано девять политических партий (избирательный барьер для них 5%) и два блока (им необходимо набрать 7%). Партия Пашиняна «Гражданский договор» участвует в выборах в составе блока «Мой шаг», который считается безоговорочным фаворитом. Согласно опросу Gallup International Association, за объединение готовы проголосовать 68% избирателей.

Впрочем, поводы для тревоги у фаворита есть. 24 ноября Пашинян возглавил шествие своих сторонников с окраин Еревана до центральной площади Республики. Таким образом подчеркивалась связь «бархатной революции» с предстоящими выборами. «На пути построения свободной и счастливой Армении нас никто и ничто не остановит, потому что мы пользуемся доверием народа», — продекламировал политик.

Поддерживающие Пашиняна СМИ написали о грандиозном мероприятии. Очевидцы, однако, назвали ереванский марш неубедительным. Пашиняну даже пришлось в своем Facebook отвечать на комментарии о малочисленности шествия. «А ну-ка пройдите 37 км, посмотрим, сколько человек из вас выйдет из дому. Если вы обеспокоены, примите холодный душ. Количество просмотров видеоматериалов сегодняшнего шествия перевалило за один миллион. Как минимум», — сказал он.

Некоторые армянские журналисты также отнеслись к акции скептически. «Даже через семь месяцев после победы революции команда Пашинян пытается консолидировать общество на основе не видения будущего, а революционного дежавю. Политическое значение сегодняшнего шествия не очень понятно, и неясно — кому адресован этот месседж», — отметили наблюдатели, добавив, что победа «Моего шага» станет логичным завершением революции, но не безоговорочной поддержкой временного правительства.

Немало шума наделало и заявление одного из лидеров «Моего шага» Сасуна Микаеляна. На митинге он сказал, что «бархатная революция» для армянского народа важнее, чем победа в арцахской (карабахской) войне. Пользователи соцсетей заподозрили, что фраза произнесена неслучайно, а с целью анализа настроений общественности по карабахскому вопросу и подготовке к серьезным уступкам. Представитель совета старейшин Еревана Арман Абовян предупредил, что после таких слов 9 декабря следует ждать «фестиваля сюрпризов».

Черно-белая реальность

Армянское законодательство не допускает подавляющего доминирования одной политсилы в парламенте. Треть мест должна получить оппозиция. Главными претендентами на второе место считаются республиканцы и «Процветающая Армения».

армения_1 Руководитель партии «Процветающая Армения», глава фракции «Царукян» Гагик Царукян Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Республиканская партия перед выборами значительно обновилась. Во время презентации программы зампредседателя РПА Армен Ашотян сказал, что политсила признает свои ошибки. По его словам, граждане не должны забывать о безопасности страны, поддержке Карабаха, боеспособности армии. Агитационные материалы РПА выполнены в черно-белых тонах. «Армении в последние 6–7 месяцев была навязана черно-белая реальность. Всё или хорошо, или плохо. Что было вчера — плохо, всё сегодняшнее — белое. Они хорошие, мы плохие, они ангелы, мы демоны. Но реальность намного более многогранна и многослойна», — пояснил Ашотян.

Список «Процветающей Армении» по традиции возглавил олигарх Гагик Царукян. Партия известна тесными связями с ведущими российскими политсилами. Вместе с тем в октябре Царукян подписал с Пашиняном меморандум о сотрудничестве. Ожидается, что это поможет Еревану поддержать на должном уровне российско-армянские отношения после 9 декабря. В своей предвыборной агитации «Процветающая Армения» особый упор делает на экономическом развитии — развитии малого и среднего бизнеса, привлечении инвестиций.

армения_1 Члены группы «Сасна црер», Ереван, 2016 год Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Среди новичков выделяется партия «Сасна црер». Она выросла из вооруженной группировки, захватившей в июле 2016 года полк патрульно-постовой службы в Ереване. Лидеры «Сасна црер» выступают против «русского колониализма», требуют выйти из СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, а также вывести 102-ю российскую военную базу из Гюмри. В программе партии содержится требование вернуть «исторические земли Армении» — Армянское нагорье, которое сейчас принадлежит Турции. Как будут возвращаться земли — Ереван ли объявит войну Турции или Анкара отдаст их в приступе внезапного дружелюбия, — не поясняется.

ОДКБ раздора

Победа команды Пашиняна кажется очевидной. Гораздо интереснее другой вопрос — как Армения изменится после оглашения результатов выборов, когда бывшие оппозиционеры окончательно закрепятся в статусе действующих властей. По мнению экспертов, политический кризис на этом не закончится. «Огромная проблема для Пашиняна — кадровый голод. В его команде просто нет необходимого количества грамотных управленцев. Да, сам он снова возглавит правительство, получит большинство в парламенте, но на многие должности придется приглашать руководителей из Республиканской партии, а это вызовет возмущение у сторонников «бархатной революции»», — рассказал «Известиям» политолог, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.

армения_1 Фото: Global Look Press/Ani Djaferian

Возможны осложнения и во внешней политике. С Россией у Еревана остаются прагматичные отношения, они не ставятся под сомнение главными политическими объединениями. Однако с другими союзными государствами обозначилась напряженность. В ноябре Пашинян вступил в заочную перепалку с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ереван возмутило то, что белорусский лидер обсуждал ход саммита ОДКБ с Азербайджаном, который не является членом данной организации. Досталось от Пашиняна и президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который заявил журналистам о необходимости назначить генсеком ОДКБ представителя Минска. «Никто не имел права выступать с подобным заявлением, потому что решения в ОДКБ принимаются при консенсусе», — подчеркнул армянский политик.