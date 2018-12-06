Плата за досрочность: Армения готовится к приходу революционеров
В воскресенье, 9 декабря, в Армении пройдут досрочные выборы в парламент страны. За места в Национальном собрании поборются 11 политических объединений. Ожидается, что большинство голосов возьмет избирательный блок «Мой шаг», который возглавляет и.о. премьер-министра, предводитель «бархатной революции» Никол Пашинян. «Известия» разбирались в том, закончится ли после избирательной кампании политический кризис.
Мандаты революции
Выборы 9 декабря станут первыми после произошедшей весной «бархатной революции». В апреле-мае этого года по стране прокатилась волна протестных акций, в результате чего назначенный премьер-министром бывший президент Серж Саргсян ушел в отставку. Главой правительства стал лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» Никол Пашинян.
Команда Пашиняна постепенно завоевывала позиции в органах местной власти, выиграв ряд локальных выборов. Под контролем недавних оппозиционеров, например, оказалась мэрия Еревана. Но политическое противостояние только усугублялось. В парламенте страны — Национальном собрании — большинство сохраняла Республиканская партия — та самая, которую возглавляет Саргсян. РПА контролировала 50 кресел из 105, то есть с союзными объединениями легко получала большинство. Сторонники Пашиняна довольствовались лишь девятью мандатами.
Сторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване весной 2018 года
Единственным шансом взять всю полноту власти для недавних оппозиционеров стали досрочные парламентские выборы. Согласно конституции, для этого необходима отставка премьера и два последующих провала голосования по избранию нового руководителя кабмина. Республиканцы попытались воспротивиться такому сценарию, но в начале октября Пашинян вывел несколько тысяч своих сторонников к стенам парламента и «джентльменское соглашение» было подписано. Лидер «Гражданского договора» действительно покинул пост главы правительства, а Национальное собрание дважды — 24 октября и 1 ноября — не утвердило премьер-министра.
Фестиваль сюрпризов
Агитационная кампания началась 26 ноября. Для участия в выборах зарегистрировано девять политических партий (избирательный барьер для них 5%) и два блока (им необходимо набрать 7%). Партия Пашиняна «Гражданский договор» участвует в выборах в составе блока «Мой шаг», который считается безоговорочным фаворитом. Согласно опросу Gallup International Association, за объединение готовы проголосовать 68% избирателей.
Впрочем, поводы для тревоги у фаворита есть. 24 ноября Пашинян возглавил шествие своих сторонников с окраин Еревана до центральной площади Республики. Таким образом подчеркивалась связь «бархатной революции» с предстоящими выборами. «На пути построения свободной и счастливой Армении нас никто и ничто не остановит, потому что мы пользуемся доверием народа», — продекламировал политик.
Поддерживающие Пашиняна СМИ написали о грандиозном мероприятии. Очевидцы, однако, назвали ереванский марш неубедительным. Пашиняну даже пришлось в своем Facebook отвечать на комментарии о малочисленности шествия. «А ну-ка пройдите 37 км, посмотрим, сколько человек из вас выйдет из дому. Если вы обеспокоены, примите холодный душ. Количество просмотров видеоматериалов сегодняшнего шествия перевалило за один миллион. Как минимум», — сказал он.
Некоторые армянские журналисты также отнеслись к акции скептически. «Даже через семь месяцев после победы революции команда Пашинян пытается консолидировать общество на основе не видения будущего, а революционного дежавю. Политическое значение сегодняшнего шествия не очень понятно, и неясно — кому адресован этот месседж», — отметили наблюдатели, добавив, что победа «Моего шага» станет логичным завершением революции, но не безоговорочной поддержкой временного правительства.
Немало шума наделало и заявление одного из лидеров «Моего шага» Сасуна Микаеляна. На митинге он сказал, что «бархатная революция» для армянского народа важнее, чем победа в арцахской (карабахской) войне. Пользователи соцсетей заподозрили, что фраза произнесена неслучайно, а с целью анализа настроений общественности по карабахскому вопросу и подготовке к серьезным уступкам. Представитель совета старейшин Еревана Арман Абовян предупредил, что после таких слов 9 декабря следует ждать «фестиваля сюрпризов».
Черно-белая реальность
Армянское законодательство не допускает подавляющего доминирования одной политсилы в парламенте. Треть мест должна получить оппозиция. Главными претендентами на второе место считаются республиканцы и «Процветающая Армения».
Руководитель партии «Процветающая Армения», глава фракции «Царукян» Гагик Царукян
Республиканская партия перед выборами значительно обновилась. Во время презентации программы зампредседателя РПА Армен Ашотян сказал, что политсила признает свои ошибки. По его словам, граждане не должны забывать о безопасности страны, поддержке Карабаха, боеспособности армии. Агитационные материалы РПА выполнены в черно-белых тонах. «Армении в последние 6–7 месяцев была навязана черно-белая реальность. Всё или хорошо, или плохо. Что было вчера — плохо, всё сегодняшнее — белое. Они хорошие, мы плохие, они ангелы, мы демоны. Но реальность намного более многогранна и многослойна», — пояснил Ашотян.
Список «Процветающей Армении» по традиции возглавил олигарх Гагик Царукян. Партия известна тесными связями с ведущими российскими политсилами. Вместе с тем в октябре Царукян подписал с Пашиняном меморандум о сотрудничестве. Ожидается, что это поможет Еревану поддержать на должном уровне российско-армянские отношения после 9 декабря. В своей предвыборной агитации «Процветающая Армения» особый упор делает на экономическом развитии — развитии малого и среднего бизнеса, привлечении инвестиций.
Члены группы «Сасна црер», Ереван, 2016 год
Среди новичков выделяется партия «Сасна црер». Она выросла из вооруженной группировки, захватившей в июле 2016 года полк патрульно-постовой службы в Ереване. Лидеры «Сасна црер» выступают против «русского колониализма», требуют выйти из СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, а также вывести 102-ю российскую военную базу из Гюмри. В программе партии содержится требование вернуть «исторические земли Армении» — Армянское нагорье, которое сейчас принадлежит Турции. Как будут возвращаться земли — Ереван ли объявит войну Турции или Анкара отдаст их в приступе внезапного дружелюбия, — не поясняется.
ОДКБ раздора
Победа команды Пашиняна кажется очевидной. Гораздо интереснее другой вопрос — как Армения изменится после оглашения результатов выборов, когда бывшие оппозиционеры окончательно закрепятся в статусе действующих властей. По мнению экспертов, политический кризис на этом не закончится. «Огромная проблема для Пашиняна — кадровый голод. В его команде просто нет необходимого количества грамотных управленцев. Да, сам он снова возглавит правительство, получит большинство в парламенте, но на многие должности придется приглашать руководителей из Республиканской партии, а это вызовет возмущение у сторонников «бархатной революции»», — рассказал «Известиям» политолог, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.
Возможны осложнения и во внешней политике. С Россией у Еревана остаются прагматичные отношения, они не ставятся под сомнение главными политическими объединениями. Однако с другими союзными государствами обозначилась напряженность. В ноябре Пашинян вступил в заочную перепалку с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ереван возмутило то, что белорусский лидер обсуждал ход саммита ОДКБ с Азербайджаном, который не является членом данной организации. Досталось от Пашиняна и президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который заявил журналистам о необходимости назначить генсеком ОДКБ представителя Минска. «Никто не имел права выступать с подобным заявлением, потому что решения в ОДКБ принимаются при консенсусе», — подчеркнул армянский политик.