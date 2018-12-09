Завершились выборы в парламент Армении

Более 2 тыс. избирательных участков закрылись в 19:00 мск на территории Армении. На них в течение дня проходило внеочередное голосование в парламент страны, сообщает ТАСС в воскресенье, 9 декабря.

Явка по состоянию на 17:00 по местному времени (16:00 мск) составила более 39%.

В выборах приняли участие девять партий, а также два политических блока. Партии должны набрать не менее 5% голосов избирателей для прохождения в парламент, блоги — не менее 7%. Кроме того, по законодательству в Национальном собрании (законодательный орган страны) должны быть представлены как минимум три политические силы.

Ранее глава службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян заявил, что нарушений в ходе внеочередных парламентских выборов не зафиксировано.