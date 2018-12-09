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В Чехии задержали племянника экс-президента Армении

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Фото: Depositphotos
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Полицейские в Праге (Чехия) задержали племянника бывшего президента и премьер-министра Армении Сержа Саргсяна — Нарека Саргсяна. Об этом сообщается на сайте армянской полиции в воскресенье, 9 ноября.

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Нарека Саргсяна, подозреваемого в хранении оружия и наркотиков, удалось найти благодаря совместным усилиям полиции Армении, Интерпола, а также правоохранительных органов нескольких европейских стран. Отмечается, что мужчина в момент обнаружения представился по фальшивому паспорту гражданина Гватемалы Франклина Гонсалеса.

«Задержание 37-летнего Нарека Саргсяна спецназом полиции было проведено в четверг в квартире одного из домов пятого района Праги», — передает агентство ТАСС слова представителя правоохранительных органов Чехии Яна Данека.

7 июля пресс-центр специальной следственной службы Армении сообщил, что брата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, Левона Саргсяна, объявили в розыск из-за обвинений в незаконном обогащении и уклонении от декларации имущества. Кроме того, по этому делу в розыск была объявлена его дочь — Ани Саргсян и сын Нарек.

25 июня в Ереване задержали другого брата экс-президента Армении Александра Саргсяна по подозрению в незаконном хранении оружия.

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