Апелляционный суд Армении разрешил арест экс-президента

Апелляционный суд Армении дал санкцию на арест экс-президента страны Роберта Кочаряна. Об этом 7 декабря сообщил адвокат бывшего лидера страны Айк Алумян.

«Апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции об аресте. Мы будем обжаловать решение», — цитирует Алумяна «Интерфакс».

Таким образом, была удовлетворена жалоба Генпрокуратуры Армении на освобождение Кочаряна из-под стражи.

Роберт Кочарян возглавлял страну в 1998–2008 годах. 27 июля он был арестован оп обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. Сам экс-президент все обвинения отвергает и называет их «вендеттой и политическим преследованием»..

13 августа Кочарян был освобожден в зале суда — Апелляционный суд изменил меру, в связи с тем что бывший глава государства обладает правом неприкосновенности.

Также по данному делу проходят бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян и генсек Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров.