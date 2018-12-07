Песков рассказал о ходе решения вопроса с новым генсеком ОДКБ

Вопрос о назначении следующего генерального секретаря ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) остается нерешенным, страны – члены Организации будут продолжать работу по этой теме. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 декабря.

«Действительно, в ходе беседы лидеров ЕврАзЭС этот вопрос был затронут Лукашенко (президентом Белоруссии Александром Лукашенко. — «Известия»). Это нормальная практика. Любой глава государства может затрагивать вопросы, которые считает нужным», — сказал Песков.

Вопрос был поднят на саммите Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) в Санкт-Петербурге 6 декабря. Как отметил пресс-секретарь российского президента, на заседании присутствовали не все главы государств Организации, что не позволило окончательно решить вопрос.

Александр Лукашенко заявил 6 декабря, что следующим генсеком ОДКБ может стать представитель Белоруссии.

В Организацию Договора о коллективной безопасности входят пять стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Страны координируют свои внешнеполитические позиции для укрепления мира и оборонного потенциала организации.

До недавнего времени пост генсека ОДКБ занимал представитель Армении Юрий Хачатуров. 2 ноября он был снят с должности, на его место временно назначен представитель России Валерий Семериков.