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Лукашенко рассказал о новом генсеке ОДКБ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следующим генсеком ОДКБ может стать представитель Белоруссии.

«Мы неожиданно чуть ли не провели заседание ОДКБ и, в принципе, решили проблему назначения генерального секретаря», — цитирует Лукашенко 6 декабря «РИА Новости».

Он также отметил, что по механизму назначения уже есть определенные договоренности.

В Организацию Договора о коллективной безопасности входят 5 стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Страны координируют свои внешнеполитические позиции для укрепления мира и оборонного потенциала организации.

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