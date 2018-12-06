Лукашенко рассказал о новом генсеке ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следующим генсеком ОДКБ может стать представитель Белоруссии.

«Мы неожиданно чуть ли не провели заседание ОДКБ и, в принципе, решили проблему назначения генерального секретаря», — цитирует Лукашенко 6 декабря «РИА Новости».

Он также отметил, что по механизму назначения уже есть определенные договоренности.

В Организацию Договора о коллективной безопасности входят 5 стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Страны координируют свои внешнеполитические позиции для укрепления мира и оборонного потенциала организации.