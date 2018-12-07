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Песков прокомментировал арест правозащитника Пономарева

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Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
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Кремль надеется на беспристрастное решение суда по делу правозащитника Льва Пономарева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не можем оценивать решение Тверского суда», — ответил Песков на вопрос об отношении российских властей к аресту Пономарева.

«Мы рассчитываем на беспристрастное рассмотрение вопроса, у нас нет сомнений, что так и произойдет», — подчеркнул кремлевский спикер.

5 декабря Тверской суд Москвы назначил 77-летнему Пономареву, задержанному во время акции, 25 суток административного ареста, признав виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия»).

В конце октября правозащитника задержали у здания ФСБ на Лубянке во время проведения акции в защиту фигуранток дела «Нового величия» Марии Дубовик и Анны Павликовой. Полицейские зафиксировали нарушение установленного порядка проведения таких акций.

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