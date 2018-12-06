Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест правозащитника Пономарева 7 декабря

Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты лидера движения «За права человека» Льва Пономарева на назначенный ему административный арест за призывы к участию в несогласованной акции у ФСБ. Об этом 6 декабря сообщил представитель суда.

«Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 7 декабря на 14:00», — цитирует его «РИА Новости».

5 декабря Тверской суд Москвы назначил Пономареву 25 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения публичной акции.

В конце октября правозащитника задержали у центрального здания ФСБ на Лубянке, где он проводил акцию в поддержку фигуранток дела «Нового величия» Марии Дубовик и Анны Павликовой.

В октябре Мосгорсуд отменил решение об аресте Павликовой, обвиняемой в участии в экстремистской организации «Новое величие». В середине августа суд также отпустил под домашний арест другую фигурантку дела — Марию Дубовик.

По версии следствия, движение «Новое величие» было создано в конце 2017 года. Его участники подозреваются в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Помимо Павликовой и Дубовик по данному делу проходят еще 10 человек, шестеро из которых находятся под стражей, остальные — под домашним арестом.