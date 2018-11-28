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У посольства Украины в Москве прошла акция против провокаций в Черном море

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Активисты «Молодой гвардии» в среду, 28 ноября, устроили акцию возле посольства Украины в Москве. Цель акции — продемонстрировать отношение молодежи к провокационным действиям украинских властей в Керченском проливе. 

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В митинге приняли участие несколько десятков человек. Молодые люди в тельняшках прошлись по Леонтьевскому переулку, где расположено здание украинской дипмиссии.

В руках они держали плакаты с жующим галстук экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили с подписью «Инструкция по применению галстука». Звуковым сопровождением шествия послужил марш «Прощание славянки».

Затем активисты остановились у ограждения здания и повесили на него галстуки красного цвета, отмечает ТАСС

«Порошенко — провокатор! Порошенко, помни красный галстук», — скандировали они. 

По словам активистов, они выступают не против Украины, а против ее «майданной кровавой власти».

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в нескольких регионах страны. Режим будет действовать в течение 30 дней начиная с 28 ноября.

По мнению президента РФ Владимира Путина, инцидент в Керченском проливе является провокацией Порошенко в преддверии очередных президентских выборов на Украине

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