Без шансов: Медведев оценил возможности Порошенко на выборах

События, произошедшие в Керченском проливе, использовалась в политических целях в преддверии выборов президента на Украине. Такое мнение высказал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев после заседания Евразийского межправительственного совета, которое прошло в Минске. Российская сторона считает, что действующий президент Украины Петр Порошенко не имеет шансов победить на предстоящих выборах главы государства при нынешнем раскладе сил.

Три корабля ВМС Украины, незаконно пересекшие границу РФ в районе Керченского пролива утром 25 ноября, нарушили сразу несколько статей Конвенции ООН по морскому праву. В российские территориальные воды вошли малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также морской буксир «Яны Капу» — по сообщениям Киева, они совершали переход из Одессы в Мариуполь. Корабли, вторгшиеся в территориальные воды России, были задержаны.

В ответ на это на Украине было решено ввести военное положение, которое продлится до 25 января 2019 года. Генштабу ВСУ поручено организовать частичную мобилизацию, а СБУ — усилить контрразведывательный, антитеррористический и контрдиверсионный режимы.

— Очевидно, что сегодня действующий президент Порошенко не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах и даже, может быть, не имеет шансов выйти во второй тур. И для того чтобы добиться определенных политических, выгодных для действующего президента решений, и была, по всей вероятности, предпринята эта провокация, — сказал Дмитрий Медведев. — Результат: введение военного положения, которое дает возможность действующей власти как минимум немножко поиграть мускулами, увеличить поддержку со стороны населения.

По словам Дмитрия Медведева, может рассматриваться и вариант с отменой президентских выборов в следующем году.

— Это дополнительное осложнение в тех процессах, которые идут на Украине. Это создаст или может создать серьёзные проблемы для экономики Украины, и это, конечно, не улучшает отношений между Российской Федерацией и Украиной, — подытожил российский премьер-министр.

В рамках повестки заседания Дмитрий Медведев рассказал также о том, Евразийская комиссия доложила об итогах работы по устранению различных ограничений, препятствий на рынке Евразийского союза в 2017–2018 годах.

— Здесь всегда есть взаимные претензии у стран, ничего в этом удивительного нет. Единственный способ каким-то образом разбираться с этими наслоениями — идти на определенные компромиссы и последовательно отказываться от различных ограничений, барьеров, которые мешают нам развивать общий экономический рынок, — сказал Дмитрий Медведев.

По данным российского правительства, в 2017 году суммарный ВВП государств ЕАЭС увеличился на 1,8%, прирост промышленного и сельскохозяйственного производства составил 2,5% и 2,7% соответственно. Объем торговли между странами союза вырос на 26,7%, экспорт на внешние рынки — на 24,7%. При этом драйвером экономического роста выступает преимущественно увеличение производительности труда. Сегодня эта тенденция — общая для всего ЕАЭС, и особенно явно она проявилась в сельском хозяйстве.

Ведется активная работа над формированием единого рынка услуг, который функционирует уже в 43 секторах. Это позволило создать новые рабочие места, а также снижать цены и тарифы.

Кроме того, одно из главных направлений интеграционного сотрудничества в сфере энергетики — формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, а также газа. Эта тема стала уже традиционной на встречах глав правительств. Создание общего рынка и обеспечение доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки газа будет поэтапным и продлится до 1 января 2025 года. Премьер-министры стран ЕАЭС ранее уже подписали решение о проведении консультаций по созданию общего газового рынка, но впереди еще много работы по устранению имеющихся препятствий.

Другая важная тема — реализация цифровой повестки. Между сторонами имеется договоренность о формировании единого цифрового евразийского пространства. В 2018 году в офис управления цифровыми инициативами при председателе ЕЭК поступило 37 проектов: восемь были отобраны, 19 — в работе, 10 — отклонены.