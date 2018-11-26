Комедия положения: Рада не смогла ввести особый режим по всей стране

Введением военного положения Петр Порошенко пытается избежать провальных президентских выборов, сорвать Минские соглашения и обострить ситуацию на востоке страны. Об этом «Известиям» заявили в Госдуме и Совете Федерации. В украинском парламенте считают, что последние действия президента больше напоминают политический террор. Брюссель в этой ситуации должен занять объективную позицию и прекратить безоговорочную поддержку Киева, заявили «Известиям» в Европарламенте. Указ о введении военного положения на территории Украины в связи с воскресным инцидентом в Керченском проливе Петр Порошенко подписал 26 октября.

Войти в осложнение

25 ноября корабли украинских ВМС неправомерно зашли в российские территориальные воды, после чего были задержаны пограничными катерами ФСБ. Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести в стране военное положение на 60 дней. Однако в обращении к жителям страны Петр Порошенко заявил, что военное положение должно быть введено на 30 суток, начиная с 9 утра 28 ноября. Для вступления документа в силу требовалось одобрение Верховной рады. После многочасовых споров парламент утвердил введение военного положения, но — только в тех областях, которые граничат с Россией.

Закон «О правовом режиме военного положения» был принят на Украине еще в 2015 году. Он предполагает право на введение властями особого режима передвижения граждан — вплоть до полного запрета на выезд за границу. Кроме того, невозможными становятся любые собрания и митинги. Но главное — табу накладывается на проведение референдумов и выборов.

Введение военного положения — единственный вариант для Порошенко удержаться в президентском кресле, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Военное положение в дальнейшем может быть неоднократно продлено. Мы знаем, что элементом военного положения является отмена выборов, и президент продолжает исполнять свои обязанности до завершения ситуации, — сказал сенатор.

укр 25 ноября корабли украинских ВМС неправомерно зашли в российские территориальные воды, после чего были задержаны пограничными катерами ФСБ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев согласен: все, что сейчас делается Киевом, — это стремление сохранить собственную власть.

— А под нож идут и Минские соглашения, и безопасность людей, и отношения с Россией, — пояснил он "Известиям".

Нынешние действия Киева можно квалифицировать как стремление сорвать «Минские соглашения», уверен и зампредседателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа.

— Сейчас на Украине можно ожидать борьбы с оппонентами, затыкания ртов и возможных провокаций в Донбассе, — сказал он "Известиям".

Мнение о том, что военное положение стало предлогом для отсрочки выборов, разделяет и ряд политиков на Украине. Так, депутат от «Оппозиционного блока» Верховной рады Евгений Балицкий заявил «Известиям», что инцидент в Керченском проливе был заранее спланирован с целью воздействия на украинский электорат: президентские выборы назначены на конец марта 2019 года, а рейтинг Порошенко, по последним опросам, не превышает 10%. И хотя действующий президент заявил о том, что военное положение не наложится на избирательную кампанию, он явно намерен использовать ситуацию в своих целях, убежден депутат.

— Провокация направлена только на одну цель: сорвать выборы или максимально набрать рейтинг, — сказал «Известиям» Евгений Балицкий. — В Донбассе можно ожидать дополнительных провокаций. Причем во всем будут обвинять Россию, которая якобы ответственна за все проблемы страны. Власти в Киеве — политические террористы. Они пойдут на все.

Недипломатическое поведение

Вечером воскресенья к российскому посольству в Киеве стали стягиваться протестующие – их набралось около 300 человек. Начинался митинг с возложения к забору белых бумажных корабликов, но по мере прибывания членов националистических организаций и ветеранов АТО акция протеста переросла в беспорядки.

Протестующие забросали здание дипмиссии дымовыми шашками. Поджечь они пытались и принесенные с собой шины, однако эти действия сотрудники полиции все-таки пресекли. Тем не менее, по данным украинских СМИ, в ночь на понедельник неизвестные подожгли автомобиль с российскими дипномерами – машины была припаркована в одном из переулков рядом со зданием посольства.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские правоохранительные органы даже не пытались особо прекратить «шабаш».

укр1 Вечером воскресенья к российскому посольству в Киеве стали стягиваться протестующие – начинался митинг с возложения к забору белых бумажных корабликов, но по мере прибывания членов националистических организаций и ветеранов АТО акция протеста переросла в беспорядки Фото: TASS/ZUMA

— Именно радикал-националисты и неонацисты сейчас заказывают бал на Украине, что подтвердилось и вчерашней безобразной акцией у российского посольства в Киеве, — сказал министр.

В ту же ночь, по сообщению украинских телеканалов, сразу несколько националистических организаций выступили против задержания кораблей Украины в Керченском проливе и у генконсульства России во Львове. Там, как и в Киеве, протестующие принялись поджигать шины.

Около полудня в генконсульстве во Львове «Известиям» сказали, что никаких протестов и беспорядков у стен диппредставительства не наблюдается, но заверили, что «ко всему готовы». Уточнять возможные меры безопасности и число россиян, работающих в дипмиссии, там не стали.

Взгляд со стороны

Реакция западных стран на случившееся оказалась предсказуемо антироссийской. Одними из первых о ситуации высказались в Брюсселе — Москву и Киев призвали к сдержанности. При этом, от России потребовали возобновить свободу прохода судов через Керченский пролив и немедленно начать работу по деэскалации.

Президент Европейского совета Дональд Туск и вовсе возложил на российскую сторону всю ответственность, потребовав от Москвы освободить моряков, вернуть Украине суда и воздержаться от дальнейших провокаций.

Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг «выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», заявив, что Россия должна соблюдать нормы международного права и свободу судоходства. Кроме того, Украина и Североатлантический альянс договорились о проведении срочного совещания по этой ситуации.

Зампредседателя комитета Европарламента по отношениям с Россией Йиржи Машталка счел случившееся попыткой воздействия на украинский электорат, выразив надежду, что Евросоюз оценит ситуацию объективно.

erh2 Президент Европейского совета Дональд Туск возложил на российскую сторону всю ответственность, потребовав от Москвы освободить моряков, вернуть Украине суда и воздержаться от дальнейших провокаций Фото: REUTERS/Yves Herman

— Если кто-то на Украине таким образом хочет отсрочить выборы, потому что не пользуется широкой поддержкой, это просто глупо. Надеюсь, в Брюсселе возобладает ответственный подход, и ЕС перестанет играть в одни ворота — это не футбол, здесь идет речь о человеческих жизнях, — сказал «Известиям» евродепутат.

Уже на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по требованию России, члены Совета семью голосами против четырех проголосовали против предложенной Россией повестки. РФ вышла с инициативой обсудить вопрос нарушения ее границ. Резко против выступили Соединенные Штаты, которые взяли на себя роль представлять делегации Польши, Нидерландов, Швеции и Великобритании.

В рамках закона

Координацию провокации осуществляли два сотрудника СБУ, которые находились непосредственно на украинских кораблях, сообщил в понедельник Центр общественных связей ФСБ РФ. По его данным, два бронекатера и буксир вторглись в территориальные воды России, которые были таковыми еще до воссоединения Крыма с РФ.

Два украинских бронекатера «Никополь» и «Бердянск» и буксира «Яны Капу» были задержаны в 20 км от берега и в 50 км к юго-западу от обычного места прохода кораблей по Керченскому проливу. Это указывает на то, что они отклонились от разрешенного курса, и здесь налицо нарушение положений Конвенции, полагает главный научный сотрудник Института государства и права РАН, профессор Камиль Бекяшев. По его словам, инцидент не предусматривает привлечения к уголовной ответственности.

— Но Россия имеет право подать жалобу в Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге, — сказал он. — Или в Третейский суд в Гааге, арбитром постоянной палаты которого от Российской Федерации я являюсь.

erh3 Два украинских бронекатера «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» были задержаны в 20 км от берега и в 50 км к юго-западу от обычного места прохода кораблей по Керченскому проливу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Действие российского уголовного кодекса распространяется и на иностранцев. Если они совершили преступление на территории РФ или против российских граждан, то подлежат ответственности, напомнил федеральный судья в отставке, заслуженный юрист России Сергей Пашин. По его мнению, у российских следственных органов есть формальные основания для привлечения украинских моряков к ответственности за незаконное пересечение государственной границы (ст.322). Максимальное наказание по этой статье при отягчающих обстоятельствах (группой лиц, по предварительному сговору) составляет шесть лет лишения свободы.

Российские компетентные органы профессионально выполнили свою миссию, сообщила «Известиям» сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

— Пограничники РФ действовали в соответствии с нормами права, а также в соответствии с ситуацией, которая развивалась. Порядок захода украинских военных кораблей определен, — заявила сенатор. — Корабли не встали на якорную стоянку, а продолжали свое движение.

Газ по расписанию

На инцидент отреагировали не только политики, но и финансовый рынок. На фоне роста геополитической напряженности рубль заметно ослаб. К 16:30 по московскому времени доллар подорожал на 94 копейки до 67,14 рубля, а евро — на 1,2 рубля до 76,27 рубля. Инвесторы продавали акции «Русала» (-3,4%), Сбербанка (-3,1%), «Интер РАО» (-1,7%), ВТБ (-1,6%), вероятно, опасаясь нового витка санкционного давления на Россию. При этом цены на нефть растут после провала в конце прошлой недели: фьючерс на Brent подорожал на 2%, до $60,22. Однако в нынешних условиях даже улучшение ситуации на рынке сырья не окажет поддержки российским активам.

Украинская власть, вводя военное положение, вряд ли будет ограничивать какие-то экономические контакты с Россией, в том числе, в энергетике — как в области транзита газа, так и в сфере поставок нефтепродуктов, угля и топлива для атомных электростанций, сказал «Известиям» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

— Потому, что Украина сегодня практически полностью зависит от поставок из России. Наша страна — крупнейший поставщик, — отметил эксперт.

Он добавил, что на ограничение транзита российского газа через территорию Украины никто не решится.

укр4 Транзит газа — это деньги, а от денег никто отказываться не будет — отметил Александр Фролов Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Нужно понимать, что транзит газа — это деньги, а от денег никто отказываться не будет. В следующем году Украине нужно выплачивать кредиторам порядка $5 млрд. Под эти цели берется кредит у МВФ и в такой ситуации отказываться от транзита газа никто не будет, — отметил Александр Фролов.

Впрочем, кроме финансовой составляющей в этом вопросе есть и внешнеполитическая. «Стоит Украине только хоть какой-то неосторожный шаг сделать в сторону ГТС, ограничить поставки по газотранспортной системе, каким-то образом начать что-то требовать от России, Европа тут же отреагирует крайне нервно», — считает эксперт.

— Даже те политические деятели, которые сейчас готовы поддерживать Украину в ее неравной борьбе с «Северным потоком-2» и «Турецким потоком» налету переобуются и всеми силами будут защищать эти проекты потому, что сидеть без газа зимой никто не хочет, — сказал Александр Фролов.

Интересы российского бизнеса на Украине вряд ли пострадают, считает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Ситуация может отразиться лишь на отдельных компаниях, считает он. Например, у Сбербанка есть активы на Украине, а «Газпром» экспортирует газ через газотранспортную систему страны. На территории Украины также работает МТС, но под брендом Vodafone, что выводит связь из-под удара, добавил эксперт.

– Сложно представить ситуацию, чтобы при рыночной экономике произошло событие, когда стали бы отбирать частный бизнес – оно должно быть экстраординарное. Поэтому риски по таким компаниям минимальны, под ударом сейчас в основном госкомпании, - считает аналитик.

Тем не менее, перспективы действий Киева против российских государственных компаний спрогнозировать сложно, считает эксперт.