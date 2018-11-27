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В Раде произошла потасовка во время заседания о введении военного положения

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Депутаты Верховной рады Украины устроили потасовку во время заседания о введении военного положения в стране из-за инцидента в Керченском проливе. Трансляцию 26 ноября вел телеканал «112 Украина».

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Во время речи президента Петра Порошенко некоторые депутаты сопровождали недовольными выкриками. Украинский лидер призвал их вести себя тише и перестать нецензурно выражаться, пишет «Газета.ру».

В конце выступления Порошенко депутаты устроили потасовку.

В итоге Верховная рада одобрила введение военного положения в некоторых регионах страны на 30 суток с 28 ноября. За введение данного правового режима проголосовали 276 депутатов.

Предложение о введении военного положения поступило от Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины и было одобрено Петром Порошенко после происшествия в Керченском проливе.

25 ноября украинские корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море и проигнорировали требования погранслужбы ФСБ остановиться.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Как стало известно, на борту одного из кораблей находились сотрудники Службы безопасности Украины. ФСБ опубликовала их допрос.

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