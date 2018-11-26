Верховная рада Украины одобрила введение военного положения
Верховная рада Украины одобрила введение военного положения в отдельных областях страны после инцидента в Керченском проливе.
Правовой режим будет действовать в течение 30 суток начиная с 28 ноября, как ранее предложил президент Украины Петр Порошенко.
За такое решение в понедельник, 26 ноября, проголосовали 276 депутатов рады.
Перед голосованием Порошенко заявил, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях. Кроме того, режим затронет «внутренние воды Азово-Керченской акватории».
При этом спикер парламента Андрей Парубий добавил к перечисленным Донецкую и Запорожскую области, отмечает «Интерфакс-Украина».
25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.
Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».
На фоне инцидента Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины рекомендовал президенту ввести военное положение в стране сроком на 60 дней. Порошенко в понедельник подписал указ о вступлении в силу данного положения с 28 ноября сроком на 30 дней.
Указ предусматривает возможность ограничения конституционных прав и свобод граждан и перенесение проведения президентских выборов.
По словам Порошенко, немедленной мобилизации в стране не будет, однако начнется подготовка военнообязанных первой очереди.
Против такого решения выступили три бывших президента Украины.