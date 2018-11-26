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Порошенко ввел военное положение на Украине

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Президент Украины Петр Порошенко 26 ноября ввел военное положение до утверждения указа в парламенте страны. По словам украинского лидера, особый режим начнет действовать с 28 ноября.

Верховная рада в течение двух дней должна согласиться с решением главы государства или отменить его.

«Как президент и верховный главнокомандующий Вооруженных Сил я выполнил свою конституционную обязанность и несколько часов назад своим указом ввел военное положение на всей территории Украины с 9:00 утра (10:00 мск — Ред.) 28 ноября», — приводит слова Порошенко «РИА Новости».

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Одновременно он отметил, что предлагает установить срок нового режима в 30 дней вместо 60, как предлагалось ранее.

«Я предложу парламенту ввести военное положение на 30 дней, чтобы военное положение ни одним днем не накладывалось на избирательную кампанию», — цитирует Порошенко ТАСС.

Он пообещал, что выборы президента страны состоятся 31 марта 2019 года, как и планировалось до объявления военного положения.

Ранее 26 ноября на сайте президента Украины появился указ о введении военного положения, согласно которому Генштабу поручено «предусмотреть меры частичной мобилизации», а также организовать и провести учебные сборы. Также на Украине планируют усилить охрану государственной границы с Россией. Еще один пункт документа остался засекреченным.

Утром в воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы России. К настоящему моменту суда задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.

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