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ФСБ сообщила о задержании нарушивших границу кораблей ВМС Украины

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Фото: ТАСС/Пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым
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Корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», нарушившие границу с Россией, задержаны российскими пограничниками, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ЦОС уточнили, что украинские суда «не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке», совершая при этом «опасное маневрирование».

«С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие», — приводит «РИА Новости» сообщение российского ведомства. В результате инцидента были ранены трое военнослужащих ВС Украины, им оказана необходимая медицинская помощь. По факту нарушения границы России возбуждено уголовное дело. 

Утром 25 ноября корабли военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды РФ в нарушение конвенции ООН. Суда двигались по направлению к Керченскому проливу. Как подчеркнули в ФСБ, украинская сторона не подавала никаких заявок на проход своего флота через пролив.

В целях безопасности Керченский пролив закрыли для гражданских судов. Около 11:00 еще два украинских военных корабля последовали из Бердянска к Керченскому проливу — месту расположения трех кораблей ВМС Украины. В зону провокации вылетели российские истребители.

Комментируя сложившуюся ситуацию, в Совфеде заявили, что такие провокации необходимы президенту Украины Петру Порошенко для поднятия своего рейтинга перед грядущими выборами главы государства.

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