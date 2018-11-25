Киев отправил подкрепление к трем кораблям в Черном море

Еще два украинских военных корабля следуют из Бердянска к Керченскому проливу — месту расположения трех кораблей ВМС Украины, совершивших первую провокацию. Об этом говорится 25 ноября в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Сегодня в 11:30 погранслужбой ФСБ России зафиксировано выдвижение из порта Бердянск двух бронированных артиллерийских судов класса Гюрза. В настоящий момент они на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной», — цитирует ТАСС заявление службы.

В ФСБ также отметили, что пограничники принимают меры для пресечения провокации, а «киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий».

Ранее 25 ноября в погрануправлении ФСБ сообщили, что три военных корабля Украины пересекли границу России около 7:00 мск, двигаясь в сторону Керченского пролива. Действия украинской стороны являются нарушением статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве. Кроме того, в погрануправлении заявили, что корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не подчиняются действиям российских властей. В ФСБ происходящее назвали провокацией. Позже в целях безопасности Керченский пролив закрыли для гражданских судов.

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что такие провокации необходимы президенту Украины Петру Порошенко для поднятия своего рейтинга перед грядущими выборами главы государства. По его мнению, украинский лидер надеется ввести чрезвычайное положение в стране, чтобы отменить выборы, а также столкнуть Россию с мировым сообществом.

21 ноября МИД России призывал Киев воздержаться от любых авантюр в Азовском море, в частности, направленных на одностороннее установление границы в акватории. Ситуация обострилась в марте этого года после захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд» с 10 членами экипажа на борту. У моряков изъяли документы и запретили покидать пристань в Бердянске, а само судно намеревались продать на аукционе. 29 октября рыбаков обменяли на семерых украинских моряков с задержанного Россией судна ЯМК-0041.

В октябре Киев заявил о намерении создать в Азовском море военно-морскую базу и перебросил туда два бронекатера, морской буксир и поисково-спасательное судно. Также украинское государство направляло в этот район авиацию, сухопутные силы и подразделения пограничников.