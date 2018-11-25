Прямой эфир

Три корабля ВМС Украины вошли в территориальные воды России

0
Фото: ТАСС/Павлишак Алексей
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три военных украинских корабля вошли в территориальные воды РФ и двигаются к Керченскому проливу. Об этом 25 ноября сообщает погрануправление ФСБ в Крыму.

Зов Азова: в ЕС призвали к диалогу между Киевом и Москвой
Россия намерена строго соблюдать договор с Украиной об акватории, пока он находится в силе

По данным ведомства, украинский флот пересек границу РФ утром около 07:00 мск.

«Три корабля Военно-морских сил Украины <...> пересекли Государственную границу РФ, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации», — приводит ТАСС выдержку из сообщения погрануправления.

В ФСБ подчеркнули, что действия Украины являются нарушением статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве

По словам представителей ведомства, украинские корабли опасно маневрируют и не подчиняются требованиям властей РФ. Они движутся к Керченскому проливу, где действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, однако заявок для прохода кораблей от них не поступало.

В ВМС Украины сообщили, что во время планового перехода украинских судов (двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира) из Одессы в Мариуполь пограничные корабли РФ якобы произвели «откровенно агрессивные действия». Представители военного флота утверждают, что пограничный корабль «Дон» совершил таран буксира, чем нанес ему повреждения.

23 сентября поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир А830 «Корец» ВМС Украины прошли под Крымским мостом в сопровождении кораблей береговой охраны погранслужбы ФСБ. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал их «ржавыми корытами» и посчитал проход под Крымским постом при помощи российских служб «бесславным началом конца» независимой Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина продлила сроки реализации проекта «Стена» на границе с РФ
СМИ назвали сумму первого транша МВФ для Украины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017