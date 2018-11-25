Три корабля ВМС Украины вошли в территориальные воды России

Три военных украинских корабля вошли в территориальные воды РФ и двигаются к Керченскому проливу. Об этом 25 ноября сообщает погрануправление ФСБ в Крыму.

По данным ведомства, украинский флот пересек границу РФ утром около 07:00 мск.

«Три корабля Военно-морских сил Украины <...> пересекли Государственную границу РФ, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации», — приводит ТАСС выдержку из сообщения погрануправления.

В ФСБ подчеркнули, что действия Украины являются нарушением статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве

По словам представителей ведомства, украинские корабли опасно маневрируют и не подчиняются требованиям властей РФ. Они движутся к Керченскому проливу, где действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, однако заявок для прохода кораблей от них не поступало.

В ВМС Украины сообщили, что во время планового перехода украинских судов (двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира) из Одессы в Мариуполь пограничные корабли РФ якобы произвели «откровенно агрессивные действия». Представители военного флота утверждают, что пограничный корабль «Дон» совершил таран буксира, чем нанес ему повреждения.

23 сентября поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир А830 «Корец» ВМС Украины прошли под Крымским мостом в сопровождении кораблей береговой охраны погранслужбы ФСБ. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал их «ржавыми корытами» и посчитал проход под Крымским постом при помощи российских служб «бесславным началом конца» независимой Украины.