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Украина продлила сроки реализации проекта «Стена» на границе с РФ

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Реализацию проекта строительства фортификационных сооружений и охранных систем на российско-украинской границе под названием «Стена» продлили до 2021 года.

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Как сообщили в пресс-службе МВД Украины, это произошло в связи с тем, что в 2015–2017 годах было недофинансирование проекта.

«В бюджете на 2019 уже заложено $14,4 млн, но глава пограничного ведомства надеется на дополнительное финансирование», — сказано в сообщении.

В МВД отчитались, что на данный момент завершено около 47% работ инженерно-технического обустройства. Оборудовано 40 опорных пунктов.

Правительство Арсения Яценюка в 2014 году выступило с предложением усилить границу с РФ. Проект также известен под названием «Европейский вал».

Как пишет «Газета.ру», изначально проект планировали завершить за полгода, однако он неоднократно продлевался. Также из-за коррупции были арестованы семь человек.

В 2017 году «Стену» на границе с Россией продырявили дикие кабаны.

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