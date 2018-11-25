Украина продлила сроки реализации проекта «Стена» на границе с РФ

Реализацию проекта строительства фортификационных сооружений и охранных систем на российско-украинской границе под названием «Стена» продлили до 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе МВД Украины, это произошло в связи с тем, что в 2015–2017 годах было недофинансирование проекта.

«В бюджете на 2019 уже заложено $14,4 млн, но глава пограничного ведомства надеется на дополнительное финансирование», — сказано в сообщении.

В МВД отчитались, что на данный момент завершено около 47% работ инженерно-технического обустройства. Оборудовано 40 опорных пунктов.

Правительство Арсения Яценюка в 2014 году выступило с предложением усилить границу с РФ. Проект также известен под названием «Европейский вал».

Как пишет «Газета.ру», изначально проект планировали завершить за полгода, однако он неоднократно продлевался. Также из-за коррупции были арестованы семь человек.

В 2017 году «Стену» на границе с Россией продырявили дикие кабаны.