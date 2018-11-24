Прямой эфир

СМИ назвали сумму первого транша МВФ для Украины

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Размер первого транша для Украины от Международного валютного фонда (МВФ) составит $1,5 млрд. Об этом в субботу, 24 ноября, сообщили «Украинские новости» со ссылкой на информированный источник.

Холодный бунт: почему люди на Украине замерзают до наступления зимы
Жители Кривого Рога взяли штурмом «Криворожгаз». Но решить проблему невозможно

По данным издания, размер второго и третьего транша составит $1,2 млрд. В общей сложности до конца текущего года Киев получит от МВФ более $2,5 млрд.

В середине ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Украина рассчитывает получить новый кредит от МВФ до конца 2018 года. Условием, при котором Киев получит деньги до января, было утверждение бюджета на 2019 год.

23 ноября Верховная рады Украины приняла закон о государственном бюджете на 2019 год. Предельный уровень дефицита составит 90 млрд гривен ($3,21 млрд). Документ одобрили 240 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

МВФ оказывает Украине финансовую помощь с 2015 года в обмен на преобразования в стране. Одним из требований было повышение цен на газ для населения, которое Киев выполнил в этом году для получения кредита в размере $3,9 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В раде рассказали о прогнозе Меркель по вступлению Украины в ЕС
Великобритания потратит $14 млн на защиту Украины от «иностранной агрессии»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017