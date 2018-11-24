СМИ назвали сумму первого транша МВФ для Украины

Размер первого транша для Украины от Международного валютного фонда (МВФ) составит $1,5 млрд. Об этом в субботу, 24 ноября, сообщили «Украинские новости» со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, размер второго и третьего транша составит $1,2 млрд. В общей сложности до конца текущего года Киев получит от МВФ более $2,5 млрд.

В середине ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Украина рассчитывает получить новый кредит от МВФ до конца 2018 года. Условием, при котором Киев получит деньги до января, было утверждение бюджета на 2019 год.

23 ноября Верховная рады Украины приняла закон о государственном бюджете на 2019 год. Предельный уровень дефицита составит 90 млрд гривен ($3,21 млрд). Документ одобрили 240 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

МВФ оказывает Украине финансовую помощь с 2015 года в обмен на преобразования в стране. Одним из требований было повышение цен на газ для населения, которое Киев выполнил в этом году для получения кредита в размере $3,9 млрд.