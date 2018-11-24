Прямой эфир

В раде рассказали о прогнозе Меркель по вступлению Украины в ЕС

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель допустила вхождение Украины в Евросоюз через 5–8 лет, заявил в эфире телеканала «Прямой» депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко.

Игра в угольки: украинские шахтеры вышли на голодные бунты
Почему протест целой отрасли на Украине никто не замечает

По его словам, время возможного вступления страны в ЕС Меркель назвала в ходе своего визита в Киев.

«Звучал срок 5–8 лет, который предстоит пройти нашей стране, чтобы стать действительным членом ЕС. Еще раз подчеркиваю, что это впервые прозвучало от политика такого уровня», — цитирует его RT.

22 ноября Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект, закрепляющий в конституции страны стратегический курс на получение полноправного членства в Европейском союзе и НАТО. Президент страны Петр Порошенко заявил, что вступление Украины в ЕС является вопросом недалекого будущего, однако отказался называть конкретные сроки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
КС Украины одобрил закрепление в Конституции курса страны в ЕС и НАТО
В ЕС указали Киеву на замедление темпов борьбы с коррупцией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017