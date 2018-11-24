В раде рассказали о прогнозе Меркель по вступлению Украины в ЕС

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель допустила вхождение Украины в Евросоюз через 5–8 лет, заявил в эфире телеканала «Прямой» депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко.

По его словам, время возможного вступления страны в ЕС Меркель назвала в ходе своего визита в Киев.

«Звучал срок 5–8 лет, который предстоит пройти нашей стране, чтобы стать действительным членом ЕС. Еще раз подчеркиваю, что это впервые прозвучало от политика такого уровня», — цитирует его RT.

22 ноября Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект, закрепляющий в конституции страны стратегический курс на получение полноправного членства в Европейском союзе и НАТО. Президент страны Петр Порошенко заявил, что вступление Украины в ЕС является вопросом недалекого будущего, однако отказался называть конкретные сроки.