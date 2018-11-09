В ЕС указали Киеву на замедление темпов борьбы с коррупцией

Евросоюз отметил замедление темпов реализации реформ на Украине, направленных на снижение уровня коррупции. Данная информация содержится в ежегодном докладе по реализации соглашения об ассоциации с Киевом, который был опубликован Еврокомиссией.

«За последний год Украина добилась прогресса в ряде важных областей, но еще предстоит провести ряд реформ, в частности, в судебной системе и борьбе с коррупцией, чтобы граждане Украины могли в полной мере воспользоваться преимуществами Соглашения об ассоциации Украина–ЕС и всеобъемлющей зоны свободной торговли», — говорится в докладе.

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В пятницу документ был передан премьер-министру Украины Владимиру Гройсману комиссаром по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнесом Ханом, пишет «РИА Новости».

«Сейчас, в предвыборный период Украины, крайне важно сохранить импульс реформ и сделать эти изменения необратимыми. Откат назад по таким вопросам, как борьба с коррупцией, невозможен. Продолжающиеся реформы в сфере экономики и правосудия станут мощным сигналом не только для граждан, но и для внутренних и международных инвесторов и помогут стимулировать создание рабочих мест в Украине», — отметил Хан.

Киев подписал соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС в июне 2014 года. С 1 сентября 2016 года документ вступил в полную силу. Он предусматривает сотрудничество в сферах налогооблажения, обороны, миграции, борьбы с терроризмом.

8 ноября 2018 года стало известно, что Верховная рада ратифицировал меморандум и кредитное соглашение с ЕС о предоставлении Киеву займа в размере до €1 млрд. В Минфине Украины надеются, что первый транш в размере €500 млн может поступить в бюджет страны до конца текущей осени. Получение второй части ожидается весной будущего года.

В период с 2014 по 2017 год ЕС реализовал три программы макрофинансовой помощи Киеву на общую сумму в €2,81 млрд. Условиями предоставления кредита Киеву являются: борьба с коррупцией, эффективное ведение дел в государственной финансовой системе, приватизация госпредприятий и смена принципов управления ими, реформа в энергетической отрасли, сфере здравоохранения и социальной защиты.