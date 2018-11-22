Рада поддержала в первом чтении изменения в конституцию о курсе Украины на ЕС и НАТО

Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект о внесении изменений в конституцию относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО. Об этом 22 ноября сообщает «РИА Новости».

Решение на заседании поддержали 331 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

В законопроекте также предлагается изъять из переходных положений конституции норму, которая позволяла Черноморскому флоту России базироваться в Крыму.

После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны взяло курс на евроинтеграцию и вступление в НАТО. В сентябре 2017 года в полную силу вступило соглашение между Киевом и Брюсселем об ассоциации, а в начале декабря украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в «обозримом будущем» в стране пройдут референдумы о вступлении в НАТО и по членству в Евросоюзе. Тем не менее в ЕС и Североатлантическом альянсе отмечают, что членство Украины в организациях не стоит на повестке дня.

О намерении закрепить курс Украины в конституции страны Порошенко упоминал еще в августе. 3 сентября он внес законопроект на рассмотрение Верховной рады. В начале октября документ направили на экспертизу в Конституционный суд.

После вступления Украины в ЕС и НАТО завершится проект Евросоюза, а Североатлантический альянс получит «одну из самых сильных армий на континенте», которая будет защищать «Запад и западные ценности» от России, заявлял президент страны.