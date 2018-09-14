Порошенко назвал ЕС неполноценным без Украины

Исторический проект Евросоюза может считаться завершенным только с Украиной, убежден украинский президент Петр Порошенко. Свою точку зрения он озвучил на 15-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве в пятницу, 14 сентября.

«Почему? Потому что никакой не Урал, а наша северо-восточная граница является границей современной европейской цивилизации», — приводит слова Порошенко «Интерфакс».

Он добавил, что Украина — это «еврооптимистическая» страна, с уникальной верой в Европу.

Президент также обратил внимание, что государство двигается в сторону интеграции в НАТО, при этом «не с пустыми руками», а предлагает этому оборонному блоку «одну из самых сильных армий на континенте».

По его словам, украинцы самостоятельно защищали каждый клочок своей земли и накопили в этом «уникальный» опыт.

При этом Порошенко добавил, что Украина — унитарное государство, и «ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон не будут решать», какой ей быть, сообщает «Федеральное агентство новостей».

3 сентября Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о стремлении Украины в ЕС и НАТО‍. В частности, планируется исключить положения конституции, по которым иностранные государства могут арендовать военные базы на территории страны.