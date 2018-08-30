Предвыборная эскалация: Киев пошел на обострение отношений с Москвой

Заявления президента Украины Петра Порошенко о готовности Киева разорвать договор о дружбе с Россией — не более чем попытка напомнить о своих националистических позициях соответствующим политическим кругам. Об этом «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. По его словам, Москве важны долгосрочные отношения с «братским народом», поэтому Россия внимательно следит за развитием ситуации. Но, к сожалению, приближающиеся выборы на Украине толкают местных политиков на подобные заявления и шаги.

Украинский лидер в очередной раз анонсировал скорый разрыв в одностороннем порядке договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Петр Порошенко заверил, что Киев вплотную подошел к этому этапу, а сам глава Украины ждет от МИД страны «необходимый пакет документов». В Москве это заявление расценили как часть внутриполитической игры в преддверии вступления Украины в предвыборный сезон. По словам замглавы МИД РФ Григория Карасина, официальный Киев сейчас всё больше пытается завести отношения с Москвой в тупик.

— Дальнейшая деградация отношений с Россией соответствует предвыборным планам самого Порошенко, — пояснил он «Известиям». — Он хочет на этой волне укрепить свои националистические ультраправые позиции среди соответствующих политических кругов. Больше за этим ничего нет. Для нас, естественно, все моменты, связанные с долгосрочными отношениями с Украиной, играют очень большую роль. Мы придаем этому значение, внимательно следим за развитием и сопереживаем украинцам по поводу такой драматической эскалации напряженности в отношениях между нашими двумя братскими государствами и народами.

В Верховной раде «Известиям» также пояснили, что высказывания Петра Порошенко напрямую связаны с приближающимися президентскими (в марте) и парламентскими (в октябре 2019-го) выборами. Депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий отметил, что разрыв связей с Россией грозит Украине большими экономическими проблемами — она в первую очередь и пострадает от денонсации договора.

— Это агония властей. Стремление испортить отношения с Россией в угоду главным спонсорам — США. Надо понимать, что для страны это минус. Украина находится в плачевном экономическом положении. Но Порошенко и его команде всё равно, какими будут отношения с Россией после него. Их не интересуют судьбы людей, которые уезжают из страны, в частности, из-за ущемления русского языка. Кстати, даже в Киеве в быту подавляющее большинство разговаривает на русском. Так что такие заявления президента вредят народу и противоречат интересам украинских граждан, — подчеркнул в беседе с «Известиями» Евгений Балицкий.

Российско-украинский договор о дружбе был заключен в 1997 году и закрепил стратегическое партнерство сторон «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления». Важно, что с момента подписания договор действует и автоматически пролонгируется каждые 10 лет, если какая-либо из сторон не пожелает его расторгнуть.

Ранее Киев уже выдвигал и другие инициативы, направленные на «разрыв с восточным соседом». Например, о выходе из СНГ, что, кстати, так и не было реализовано, и о денонсации договора с Россией по использованию Азовского моря. Не первый год предлагается разорвать соглашение о культурном сотрудничестве, не говоря уже о постоянных «новых» идеях — будь то запреты российских книг, фильмов, музыки или попытки отказа от «русских» праздников — вплоть до 9 Мая. Как отмечают в том же «Оппозиционном блоке», подобные «телодвижения» с приближением выборов будут происходить всё чаще.