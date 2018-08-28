Дружба врозь: Порошенко решил разорвать главный договор с Россией

Украина готова разорвать основополагающий для отношений с Россией договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. По словам президента страны Петра Порошенко, Киев для этого выработал механизмы юридической защиты. Отказ от выполнения положений документа добавит в отношения двух стран больше неопределенности. Подробности — в материале портала iz.ru.

Остановить или разорвать

Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время ожидает от министерства иностранных дел пакет документов для прекращения действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. «Наконец мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными для прекращения действия договора, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом», — написал он в Twitter.

Украинский лидер не первый раз вспоминает о соглашении. В апреле на форуме по безопасности в Киеве он пообещал внести в Верховную раду проект закона об одностороннем прекращении отдельных положений. Тогда он выразил надежду, что останутся в силе пункты, констатирующие уважение территориальной целостности друг друга и подтверждающие нерушимость существующих между ними границ.

ru-ua2 Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве Фото: РИА Новости

В марте в министерстве иностранных дел Украины сообщали, что рассматривают частичную или полную приостановку действия документа. Тогда заместитель главы МИДа Елена Зеркаль подтвердила, что продления не будет. «Изменились обстоятельства отношений Украины и России. Эти обстоятельства требуют новых подходов к договорной базе», — отмечала она.

Договор с декларациями

Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года президентами двух стран Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой и ратифицирован в 1999 году. В конце 2008-го документ был продлен еще на 10 лет. В преамбуле говорится об «исторически сложившихся тесных связях, отношениях дружбы и сотрудничества между народами России и Украины». В ст. 2 декларируется уважение границ друг друга и отсутствие территориальных претензий.

ru-ua1 Леонид Кучма и Борис Ельцин после подписания договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, 1997 Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

В ст. 3 Москва и Киев обязуются мирно решать все споры, соблюдать права человека и основные свободы, добросовестно выполнять взятые на себя обязательства. Особо отмечается отказ от всех видов давления, в том числе экономического.

В ст. 6 Россия и Украина обещают не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой стороны. «Ни одна из сторон не допустит также, чтобы ее территория была использована в ущерб безопасности другой стороны», — говорится в документе.

Дружба без Крыма

Действие договора автоматически продлевается на следующие десятилетние периоды. Если одна из сторон намерена его разорвать, то она должна уведомить соседа минимум за шесть месяцев до нового срока продления. Соответственно, Киев должен успеть оформить денонсацию до 1 октября 2018 года. Если этого не сделать, то он будет действовать еще 10 лет.

Последний раз договор был продлен 1 апреля 2009 года. Тогда этот процесс тоже не был безболезненным. МИД РФ обвинял Украину в поддержке Грузии во время августовской войны в Южной Осетии. Неудовольствие Москвы вызывал также курс Киева на вступление в НАТО. Мэр Москвы Юрий Лужков предлагал поставить вопрос о возвращении Крыма и Севастополя в состав России.

Заробитчане ждут безвиз

Многие положения документа после событий 2014 года стали исключительно декларативными. После воссоединения Крыма с Россией бессмысленным оказался пункт об уважении территориальной целостности.

Подписание Украиной соглашения об ассоциации с ЕС сделало бесполезной ст. 13. В ней говорится о том, что стороны стремятся к согласованию финансовой, денежно-кредитной, бюджетной, валютной, инвестиционной, ценовой, налоговой, торгово-экономической, а также таможенной политики.

ru-ua3 Главным последствием может быть отмена безвизового режима между странами Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Главным последствием денонсации может быть отмена безвизового режима. Больнее всего такое решение ударит по сотням тысяч «заробитчан» — украинских трудовых мигрантов. По данным МИД Украины, в соседней стране сейчас живет и работает около 3 млн человек, то есть почти каждый двенадцатый украинец.

Последние годы Киев идет по пути разрыва двусторонних связей. С 2014 года Россия и Украина приостановили и разорвали 44 договора из 451. В августе 2018 года закрылось представительство Украины при Содружестве Независимых Государств (СНГ).

Вероятно, неопределенности в отношениях двух стран в случае разрыва системообразующего договора станет больше. Однако существенно повлиять на двустороннее взаимодействие денонсация вряд ли способна. Отношения Москвы и Киева находятся в таком кризисе, что сделать их еще хуже трудно.