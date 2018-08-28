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В Госдуме назвали бессмысленным договор о дружбе с Украиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года уже не несет особого смысла, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

28 августа президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поручил министерству иностранных дел страны в ближайшее время предоставить документы для начала денонсации договора о дружбе с Россией.

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«Последствий никаких особых реальных практических не будет. С другой стороны, морально-политических не будет обязательств у России осуществлять те или иные соглашения», — цитирует телеканал РЕН ТВ Калашникова.

В Госдуме также отметили, что для разрыва соглашения одна из сторон должна заявить об этом до конца октября, тогда договор не продлится.

Ранее 28 августа последствия разрыва Украиной договора о дружбе с Россией оценил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. По его словам, для Киева разрыв договора негативно отразится на Украине, а для России пройдет почти незаметно.

Договор о дружбе с Россией был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года.

Документ закрепляет в том числе принцип стратегического партнерства и признание нерушимости существующих границ.

14 марта МИД Украины выступил с предложением разорвать договор о дружбе с Россией. В апреле Порошенко пригрозил разрывом отдельных положений этого документа.

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Отношения между Киевом и Москвой испортились в 2014 году, когда после госпереворота на Украине и проведения референдума в Крыму полуостров стал российским регионом. Тогда 96,77% жителей Крыма высказались за присоединение к России.

Несмотря на это, Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования. Москва неоднократно указывала, что референдум в Крыму прошел с соблюдением международного права и, соответственно, является легитимным. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова закрыт раз и навсегда.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала Россию страной-агрессором.

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