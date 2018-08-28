Сенатор оценил последствия разрыва Украиной договора о дружбе с Россией

После разрыва договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года для Киева могут настать очень плохие последствия, рассказал порталу iz.ru член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

28 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил министерству иностранных дел страны в ближайшее время предоставить документы для начала денонсации договора о дружбе с Россией.

«Украина может быть нормальным процветающим государством при одном главном условии — это хорошие отношения с Россией. Если он [Порошенко. — Ред.] разрывает отношения с Россией — значит, на Украине будет всё плохо», — считает член верхней палаты парламента.

По его мнению, на Россию разрыв договора практически не повлияет.

«С точки зрения экономических и социальных последствий влияние этого договора на Россию очень минимально», — объяснил Цеков.

При этом он отметил, что этот контракт для России важен в моральном и гуманитарном плане. Россия хочет иметь дружеские отношения c Украиной, подчеркнул парламентарий.

Заявление Порошенко о разрыве договора о дружбе с Россией Цеков объясняет приближающимися выборами на Украине.

«Приближаются президентские выборы, рейтинг у Порошенко плохой. Впереди него несколько кандидатов в президенты. Он делает ставку на наиболее радикальную часть украинского сообщества, поэтому делает такие заявления», — заключил член Совета Федерации.

Договор о дружбе с Россией был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года.

Документ закрепляет в том числе принцип стратегического партнерства и признание нерушимости существующих границ.

14 марта МИД Украины выступил с предложением разорвать договор о дружбе с Россией. В апреле Порошенко пригрозил разрывом отдельных положений этого документа.

Отношения между Киевом и Москвой испортились в 2014 году, когда после госпереворота на Украине и проведения референдума в Крыму полуостров стал российским регионом. Тогда 96,77% жителей Крыма высказались за присоединение к России.

Несмотря на это, Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования. Москва неоднократно указывала, что референдум в Крыму прошел с соблюдением международного права и, соответственно, является легитимным. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова закрыт раз и навсегда.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала Россию страной-агрессором.