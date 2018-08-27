На Украине обвинили Россию в провоцировании бунтов в стране

Бывший командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины вице-адмирал Сергей Гайдук обвинил Россию в провоцировании бунтов в приморских районах страны.

Россия якобы своими действиями в Азовском море оказывает экономическое давление на Бердянский и Мариупольский морские порты, чтобы подтолкнуть население к бунтам, заявил он в передаче телеканала «Еспресо».

По его словам, в этих портах работают до 5 тыс. человек. «В случае потери работы [работники портов] могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные колебания среди населения, и здесь просчет идет в этом направлении», — цитирует RT Гайдука.

Ситуация осложняется еще и тем, что Мариуполь находится близко к местам боевых действий в Донбассе, пишет НСН.

В марте 2018 года ситуация в Азовском море обострилась из-за захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд». На его борту было 10 членов экипажа. Двое моряков смогли вернуться домой, остальных не выпускают с территории Украины.

На фоне задержания «Норда» российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты. При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.

В ответ в Киеве заявили, что число заходов кораблей в порты Мариуполь и Бердянск уменьшилось на 10%, отмечает «Газета.ру». По их мнению, это связано с нежеланием владельцев судов проходить контроль российской стороны.

Депутат Верховной рады Иван Винник 22 августа призвал отменить соглашение с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Соответствующий договор о сотрудничестве между Украиной и Россией в Азовском море и Керченском проливе был подписан в 2004 году. Документ определяет Азовское море как море для внутреннего пользования обеих стран. То есть и Украина, и Россия могут досматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какие-либо подозрения.