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Порошенко поручил МИД Украины разорвать договор о дружбе с Россией

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Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS
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Президент Украины Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел страны в ближайшее время предоставить документы для начала денонсации договора о дружбе с Россией.

«Сегодня мы подошли достаточно подготовленно и юридически защищенно к следующему шагу — прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который уже давно стал анахронизмом», — цитирует ТАСС украинского лидера.

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Договор о дружбе с Россией был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года.

Документ закрепляет, в том числе, принцип стратегического партнерства и признание нерушимости существующих границ.

14 марта МИД Украины выступил с предложением разорвать договор о дружбе с Россией. В апреле Порошенко пригрозил разрывом отдельных положений этого документа.

Отношения между Киевом и Москвой испортились в 2014 году, когда после госпереворота на Украине и проведения референдума в Крыму полуостров стал российским регионом. Тогда 96,77% жителей Крыма высказались за присоединение к России.

Несмотря на это, Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования. Москва неоднократно указывала, что референдум в Крыму прошел с соблюдением международного права и, соответственно, является легитимным. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова закрыт раз и навсегда.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала Россию страной-агрессором.

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