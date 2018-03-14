МИД Украины предложил разорвать договор о дружбе с Россией

Министерство иностранных дел Украины подготовило для президента страны Петра Порошенко предложение о возможности разорвать договор о дружбе с Россией. Об этом сообщила депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Светлана Залищук.

По ее словам, у главы украинского МИД Павла Климкина также готов план выхода из СНГ, сообщает РЕН ТВ.

Решение по этим двум вопросам должен принять Петр Порошенко.

В январе этого года депутат Госдумы Константин Затулин предложил частично денонсировать договор о дружбе с Украиной. По мнению законодателя, нужно изменить положения, касающиеся признания территориальных границ друг друга. Затулин подчеркнул, что соглашение фактически признает, что Крым не является частью России.

Комментируя эту инициативу РБК, глава российского МИД Сергей Лавров сказал: «Да, международно-правовые документы важны, но я считаю, что мы продолжаем уважать те границы Украины, которые сложились после присоединения Крыма».

Договор был подписан президентами России и Украины еще в 1997 году и ратифицирован Верховной радой. Он предполагает автоматическое продление, если ни одна из сторон не высказывается против.