Украинский «безбилетник»

Украина уже четыре года фактически не участвует в работе СНГ и отказывается платить членские взносы. Подобная политика Киева заставила организацию задуматься о разработке санкционного механизма, который бы заставил страны выполнять свои обязательства. Об этом «Известиям» рассказал высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах. Информацию также подтвердили в Госдуме. При этом постоянный представитель РФ при СНГ Андрей Шведов пояснил «Известиям», что никто не собирается исключать Украину из Содружества, однако необходимо задуматься, как повысить ответственность за невыполнение добровольно принятых на себя обязательств.

Представители киевских властей последние несколько лет периодически угрожают выйти из состава Содружества. Пока Украина так и не решилась на этот шаг, однако открыто саботирует работу организации и отказывается выплачивать членские взносы, пользуясь при этом выгодами, которые дает членство в объединении. Как пояснил «Известиям» постпред России при СНГ Андрей Шведов, бюджет организации формируется исключительно за счет долевых взносов государств, поэтому поведение Киева бьет по остальным странам Содружества.

— Украина уже четвертый год отказывается платить взносы. Несмотря на это, никто «выталкивать» Киев из СНГ не собирается. Все партнеры, наоборот, заинтересованы в том, чтобы украинцы не теряли связей с Содружеством, не изолировали себя от процессов регионального сотрудничества, — сказал «Известиям» Андрей Шведов. — В подходах Киева к СНГ есть двусмысленность, но всё же, как представляется, сохраняется понимание, что выход из организации ударит по интересам самой Украины и по ее гражданам. В рамках СНГ подписано значительное количество многосторонних соглашений, в частности, в экономической, социальной, правовой сферах. «Выпадение» из этих договоренностей явно не принесет дивидендов.

Российский представитель добавил, что позиция Киева по финансированию СНГ ограничивает ресурсы организации, бюджет которой в этом году составляет 954 млн рублей. Это оборачивается сокращением расходов на аппарат, командировки и отдельные мероприятия.

— Невыплата установленных долевых взносов негативно влияет на финансовую стабильность организации, вынуждает другие государства выделять дополнительные средства. Нагрузка в этом плане ложится на российскую сторону — главного плательщика (порядка 75%) в бюджет СНГ. Способов «принуждения» к финансовой дисциплине в рамках организации, кроме призывов, нет. Вместе с тем думать о том, как можно повысить ответственность за выполнение добровольно принятых на себя обязательств, нужно, — пояснил Андрей Шведов.

Высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах заявил «Известиям», что в данном случае стоит задуматься над разработкой санкционного механизма и определить, какие меры воздействия могут быть введены против государства, которое отказывается выполнять свои обязательства перед Содружеством.

Почти в любой международной организации существуют схемы, обязывающие государства выплачивать взносы и участвовать в ее работе, отметил в беседе с «Известиями» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

— Естественно, это бьет и по нам. Не нужно воспринимать возможность введения обязывающего механизма так, будто кто-то хочет в чем-то ущемить Украину. Они пользуются преимуществами, которые дает СНГ в экономике, и не выходят из организации. Но при этом не хотят выполнять обязательства. Поэтому я считаю, что было бы правильным задуматься над разработкой санкций, — сказал российский депутат.

Государственный переворот на Украине в 2014 году стал переломным событием во внешнеполитическом курсе страны. Новое руководство поставило перед собой задачу как можно быстрее вступить в ЕС и НАТО. В украинском министерстве иностранных дел еще в 2015-м заявили, что «СНГ не является политической площадкой для Украины и не способствует продвижению ее интересов», поэтому платить взносы Киев не собирается. В Верховной раде, однако, отмечают, что подобная позиция — путь в никуда.

— Тот факт, что мы долгое время были частью одного государства, остается в памяти очень многих украинцев. Это ностальгия по хорошей дружбе, которая продолжалась даже после распада СССР. Нынешнее правительство, однако, ведет Украину к изоляции. Необходимо сохранить тесные политические, экономические и культурные отношения со странами СНГ, в частности с РФ. Ведь, кроме того, у нас общий язык и культура, — рассказала «Известиям» депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Татьяна Бахтеева.

Проблема не только в том, что Киев задерживает выплаты. Он до минимума свернул практическое участие в работе организации. Например, решение глав государств в октябре 2017 года в Сочи об объявлении 2020 года в Содружестве Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и подготовке плана мероприятий по празднованию этой даты не подписала лишь украинская сторона. Сложилась ситуация, при которой власти Украины всячески отгораживаются от Содружества и даже порой грозятся покинуть объединение, но в то же время не отказываются от преимуществ организации. Другими словами, Киев вжился в роль «безбилетника». Развитию сотрудничества такая линия не способствует, а потенциальная разработка санкционного механизма, возможно, заставит Киев задуматься.