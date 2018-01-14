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В Госдуме предложили частично денонсировать Договор о дружбе с Украиной

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Договор о дружбе между Украиной и Россией предложили объявить частично недействительным. С такой инициативой выступил первый зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.

В частности, предлагается денонсировать ту часть договора, где страны признают территориальные границы друг друга.

Затулин подчеркнул, что соглашение «односторонне выгодно» Украине, так как ратифицированный в 1999 году договор фактически признает Крым не частью России.

«Во второй статье договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши — на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины», — отметил депутат.

Затулин подчеркнул, что признание границ подразумевает и выполнения договоренностей о дружбе и партнерстве.

«Наша трактовка договора состоит в том, что, конечно, наше признание границ, сделанное в этом договоре, взаимосвязано с темой договора: дружба, сотрудничество и партнерство. То есть — нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: «Значит, надо все вопросы решать заново», — цитирует «РИА Новости» депутата.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной — основополагающий документ российско-украинских отношений. Предполагает стратегическое партнерство двух стран.

Полуостров Крым вновь вошел в состав России в 2014 году после проведенного референдума, на котором более 95% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает его своей территорией.

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