Украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях в России

Украинские спортсмены не будут участвовать в любых соревнованиях на территории России. Соответствующий приказ подписал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Как министр сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, в связи с недавно принятым законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» был подписан приказ, запрещающий украинским спортсменам принимать участие в любых соревнованиях на территории РФ.

Также он призвал международные федерации не позволять устраивать соревнования в России и назвал их опасными для украинских спортсменов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что украинская сборная по биатлону приняла решение последовать примеру сборных Чехии, Канады и США и отказаться от участия в заключительном этапе Кубка мира в Тюмени.