Прямой эфир

Украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях в России

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские спортсмены не будут участвовать в любых соревнованиях на территории России. Соответствующий приказ подписал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Как министр сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, в связи с недавно принятым законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» был подписан приказ, запрещающий украинским спортсменам принимать участие в любых соревнованиях на территории РФ.

Также он призвал международные федерации не позволять устраивать соревнования в России и назвал их опасными для украинских спортсменов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что украинская сборная по биатлону приняла решение последовать примеру сборных Чехии, Канады и США и отказаться от участия в заключительном этапе Кубка мира в Тюмени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Социологи рассказали о количестве недовольных зарплатой на Украине
Порошенко призвал «Большую семерку» не признавать выборы в Крыму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017