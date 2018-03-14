Социологи рассказали о количестве недовольных зарплатой на Украине

Подавляющая часть граждан Украины высказывает недовольство своей заработной платой, свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group.

Всего 12% опрошенных украинцев признались, что заработанных денег им хватает на жизнь. В то же время 85% граждан заявили, что недовольны своими доходами, передает телеканал «360».

Больше всего недовольных в возрастных группах старше 40 и 50 лет. При этом женщины чаще давали негативную оценку, чем мужчины.

Ранее сообщалось, что жители Воронежа высказались против переименования площади Ленина.