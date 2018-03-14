Прямой эфир

Социологи рассказали о количестве недовольных зарплатой на Украине

0
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подавляющая часть граждан Украины высказывает недовольство своей заработной платой, свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group.

Всего 12% опрошенных украинцев признались, что заработанных денег им хватает на жизнь. В то же время 85% граждан заявили, что недовольны своими доходами, передает телеканал «360».

Больше всего недовольных в возрастных группах старше 40 и 50 лет. При этом женщины чаще давали негативную оценку, чем мужчины.

Ранее сообщалось, что жители Воронежа высказались против переименования площади Ленина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Большинство россиян готовы покупать подделки оригинальных товаров
Большинство россиян стремятся к равноправию в семье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017