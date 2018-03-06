Прямой эфир

Большинство россиян стремятся к равноправию в семье

0
Фото: Depositphotos.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство граждан России (82%) стремятся к достижению равноправия в семейных отношениях, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«И в теории, и на практике россияне выступают за равноправие в семье: 82% от числа всех опрошенных считают, что так должно быть», — приводит ТАСС выдержку из сообщения ВЦИОМа.

Облака в штанах
Как женщины боролись за право носить брюки

Кроме того, за девять лет вдвое выросло число людей, принимающих все важные решения совместно с людьми, с которыми они вместе проживают. В 2009 году этот показатель составлял 34%, а в 2018-м — 72%. При этом 16% опрошенных считают, что лидером в семье должен быть мужчина, и 1% ставит во главу семьи женщину.

Почти две трети опрошенных совместно обеспечивают семью (61%) и управляют бюджетом (59%). В среднем мужчины считают, что женщина должна вносить в бюджет семьи около трети средств (32%), а сами женщины ориентируются на цифру в 43%.

Представители семейных пар также совместно организуют досуг (индекс гендерного равенства составляет 86 п.), покупают продукты (84 п.), подарки для друзей (85 п.) и занимаются с детьми (72 п.). Однако 72% опрошенных заявили, что в их семье стиркой занимается исключительно женщина. Кроме того, в большинстве семей женщины по-прежнему занимаются готовкой, глажкой, уборкой. При этом за последние годы растет число пар, которые совместно занимаются этими домашними обязанностями.

При этом результаты опроса холдинга «Ромир» показали, что женщины до сих пор выполняют большую часть работы по дому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Топилин рассказал об ограничении работодателями женских профессий
Женщинам в парламенте Британии платят на 10% меньше, чем мужчинам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017