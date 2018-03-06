Большинство россиян стремятся к равноправию в семье

Большинство граждан России (82%) стремятся к достижению равноправия в семейных отношениях, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«И в теории, и на практике россияне выступают за равноправие в семье: 82% от числа всех опрошенных считают, что так должно быть», — приводит ТАСС выдержку из сообщения ВЦИОМа.

Кроме того, за девять лет вдвое выросло число людей, принимающих все важные решения совместно с людьми, с которыми они вместе проживают. В 2009 году этот показатель составлял 34%, а в 2018-м — 72%. При этом 16% опрошенных считают, что лидером в семье должен быть мужчина, и 1% ставит во главу семьи женщину.

Почти две трети опрошенных совместно обеспечивают семью (61%) и управляют бюджетом (59%). В среднем мужчины считают, что женщина должна вносить в бюджет семьи около трети средств (32%), а сами женщины ориентируются на цифру в 43%.

Представители семейных пар также совместно организуют досуг (индекс гендерного равенства составляет 86 п.), покупают продукты (84 п.), подарки для друзей (85 п.) и занимаются с детьми (72 п.). Однако 72% опрошенных заявили, что в их семье стиркой занимается исключительно женщина. Кроме того, в большинстве семей женщины по-прежнему занимаются готовкой, глажкой, уборкой. При этом за последние годы растет число пар, которые совместно занимаются этими домашними обязанностями.

При этом результаты опроса холдинга «Ромир» показали, что женщины до сих пор выполняют большую часть работы по дому.