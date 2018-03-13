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Жители Воронежа против переименования площади Ленина

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Большинство жителей Воронежа высказались против переименования главной площади города. Опрос граждан провел институт общественного мнения «Квалитас». 

Саму по себе идею другого названия для площади Ленина отвергают 90% респондентов. Положительно к ней относятся лишь 7% участвовавших в исследовании. При этом в качестве альтернативного названия люди предпочитают имя первого воеводы и основателя города Семена Сабурова. В том или ином виде поддержать новый топоним «площадь Сабурова» готовы 10% респондентов, 20% отреагировали безразлично. Об этом пишет ИА «Абирег».

13% симпатизируют первому секретарю обкома КПСС Виталию Воротникову. Назвать главную площадь Воронежа в честь Владимира Путина (после окончания полномочий) согласны 9% опрошенных. 

Ранее в Нижнем Новгороде писатели выступили с инициативой о возвращении дореволюционных названий 35 улицам. Об этом сообщает пресс-служба НОО Союза писателей России. Речь идет об установке на центральных улицах и площадях двойных указателей к 800-летию города.

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