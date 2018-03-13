Жители Воронежа против переименования площади Ленина
Большинство жителей Воронежа высказались против переименования главной площади города. Опрос граждан провел институт общественного мнения «Квалитас».
Саму по себе идею другого названия для площади Ленина отвергают 90% респондентов. Положительно к ней относятся лишь 7% участвовавших в исследовании. При этом в качестве альтернативного названия люди предпочитают имя первого воеводы и основателя города Семена Сабурова. В том или ином виде поддержать новый топоним «площадь Сабурова» готовы 10% респондентов, 20% отреагировали безразлично. Об этом пишет ИА «Абирег».
13% симпатизируют первому секретарю обкома КПСС Виталию Воротникову. Назвать главную площадь Воронежа в честь Владимира Путина (после окончания полномочий) согласны 9% опрошенных.
Ранее в Нижнем Новгороде писатели выступили с инициативой о возвращении дореволюционных названий 35 улицам. Об этом сообщает пресс-служба НОО Союза писателей России. Речь идет об установке на центральных улицах и площадях двойных указателей к 800-летию города.