Нижегородские писатели предлагают вернуть улицам дореволюционные имена

В Нижнем Новгороде писатели выступили с инициативой о возвращении дореволюционных названий 35 улицам. Об этом сообщает пресс-служба НОО Союза писателей России. Речь идет об установке на центральных улицах и площадях двойных указателей к 800-летию города.

По мнению комиссии, следует вернуть утраченные в революционный период топонимы. Но поскольку подобные инициативы часто вызывают у общества негативную реакцию, вариант двойных указателей станет компромиссом. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

По мнению авторов идеи, больших затрат из бюджета на изготовление табличек не требуется. Ранее сообщалось о возможности переименования площади Лядова в Крестовоздвиженскую площадь. Результаты исследования Института проблем социального управления (ИПСУ) показали, что 54,4% нижегородцев против этого.