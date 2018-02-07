Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне получила имя Бориса Немцова

Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне решением городского совета переименована в честь Бориса Немцова.

Об этом заявил экс-сопредседатель ПарНаСа Владимир Кара-Мурза – младший в своем Twitter.

«Совет Вашингтона окончательно и единогласно проголосовал за законопроект B22-539 по переименованию улицы перед российским посольством в честь Бориса Немцова», — цитирует его «РИА Новости».

10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение городского совета Вашингтона.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы на Большом Москворецком мосту.

Основному фигуранту дела Зауру Дадаеву суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные участники убийства получили сроки от 11 до 19 лет заключения.

9 декабря портал iz.ru рассказал, что скверу возле посольства России в Киеве будет присвоено имя Бориса Немцова. Инициативу мэра города Виталия Кличко одобрила профильная комиссия Верховной рады.