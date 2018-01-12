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Осужденный за убийство Немцова «забыл» русский язык на суде

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Тамерлан Эскерханов, осужденный за убийство оппозиционера Бориса Немцова, отказался отвечать на вопросы судьи на русском языке. Инцидент произошел в пятницу, 12 января, во время рассмотрения в Басманном суде Москвы дела об оскорблении представителя Следственного комитета.

В начале заседания обвиняемый попросил предоставить ему переводчика, однако суд ему отказал, мотивировав решение тем, что он — гражданин России, «учился в школе, где обучение проходило на русском языке, проходил службу на русском языке».

После этого судья спросила Эскерханова, признает ли он себя виновным, однако тот начал говорить по-чеченски. Подобная реакция на этот вопрос последовала трижды, после чего суд счел, что он не ответил на вопрос.

В апреле прошлого года на заседании суда Эскерханов назвал следователя Камашева «сучонком». В связи с этим ему было предъявлено обвинение по ст. 297 УК РФ («Неуважение к суду, выражавшееся в оскорблении участников судебного разбирательства»).

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В июне 2017-го коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде признала выходцев из Чечни Хамзата Бахаева, Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, а также Шадида и Анзора Губашевых виновными в убийстве. 13 июля их приговорили к заключению на срок от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. 12 января 2018 года Дадаев и Бахаев были этапированы в колонии строгого режима Иркутска и Кирово-Чепецка. 

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