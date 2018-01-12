Двух осужденных по делу Немцова этапировали в колонию Иркутской области

Заур Дадаев и Хамзат Бахаев, осужденные ранее по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, этапированы в колонии строгого режима Иркутска и Кирово-Чепецка. Об этом сообщила в пятницу один из адвокатов обвиняемых Роза Магомедова.

Оба осужденных пока находятся на карантине, передает «Интерфакс».

Пока неизвестно, где будут отбывать наказание еще два фигуранта уголовного дела — братья Анзор и Шадид Губашевы.

В отношении еще одного осужденного — Темирлана Эскерханова — начался судебный процесс об оскорблении им следователя. В настоящее время он находится в Москве, сообщает BFM.RU.

Напомним, коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде в июне прошлого года признала выходцев из Чечни Хамзата Бахаева, Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, а также Шадида и Анзора Губашевых виновными в убийстве Бориса Немцова. 13 июля их приговорили к заключению на срок от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

Портал iz.ru писал ранее, что городской совет Вашингтона единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в столице США в честь убитого оппозиционера Бориса Немцова.