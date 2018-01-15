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КПРФ не устраивает переименование Советских улиц в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Секретарь городского комитета КПРФ Юрий Гатчин недоволен вариантом с переименованием Советских улиц в Рождественские в Санкт-Петербурге.

Накануне глава города Георгий Полтавченко дал поручение проработать вопрос, чтобы повесить на улице таблички с двумя названиями.

«Считаю, что решение губернатора приведет к осложнениям политической ситуации перед выборами и не будет способствовать сплочению общества на почве патриотизма, которое провозгласил президент», — приводит его слова телеканал «78».

По его мнению, в названии Рождественских улиц есть «религиозный подтекст». Гатчин уверен, что не надо таким образом «насаждать в обществе клерикальность».

24 ноября 2017 года топонимическая комиссия Санкт-Петербурга решила вернуть исторические названия нескольким улицам города. В частности, 10 Советских улиц было предложено переименовать обратно в Рождественские.

Однако сам Полтавченко пока не поставил свою подпись под решением комиссии, следовательно, оно не вступило в законную силу.

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