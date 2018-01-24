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Милонов придумал названия «коммунистическим» островам в Арктике

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов предложил переименовать «коммунистические» острова Арктики в честь репрессированных и убитых советских ученых.

Речь идет об архипелаге Северная Земля, который был открыт в начале XX века. Изначально он был назван Землей Императора Николая II, однако в советское время он был переименован, и его острова получили названия «Пионер», «Комсомолец», «Большевик», «Октябрьская Революция». К столетию расстрела царской семьи Русская православная церковь предложила вернуть им старые названия.

«Если кто-то не хочет видеть возвращенные истинные наименования этих островов, а желает связывать их со временем 1920–1930-х годов, то давайте дадим им имена репрессированных и убитых русских ученых, которые закончили свои жизни в застенках ЧК», — приводит его слова «РИА Новости».

Однако переименованию островов противится КПРФ. По мнению зампреда партии Юрия Афонина, ворошить историю незачем и нужно воспринимать ее такой, какая она есть.

Кроме того, КПРФ не устраивает переименование Советских улиц в Рождественские в Санкт-Петербурге. По их мнению, это не будет способствовать сплочению общества на почве патриотизма.

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