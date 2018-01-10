Покоритель ледяных торосов

Один из самых известных исследователей Сибири Фердинанд Врангель родился 9 января 1797 года. Будучи круглым сиротой и вдобавок отпрыском опального дворянского рода, он сумел стать одним из виднейших путешественников-первооткрывателей своего времени, вице-адмиралом и главой Морского ведомства. Подробности — в материале портала iz.ru.

Первые шаги

Будучи дворянином, Фердинанд Врангель являлся наследником не только обедневшего, но еще и опального рода. Его дед, приближенный ко двору при императоре Петре III, с приходом к власти Екатерины II вынужден был бежать за границу. Отец будущего вице-адмирала, Петр Врангель, оставшись в России вместе с женой, после его бегства лишился всех имений и средств к существованию.

Фердинанд Врангель родился 9 января 1797 года. Спустя 10 лет после рождения мальчика скончалась его мать, еще через год — отец. Фердинанд попал на воспитание к родственникам, которые через несколько лет и определили его в Морской кадетский корпус вместе с собственным сыном.

Врангель_3 Гребной фрегат «Автроил» Фото: wikipedia.org

Окончил его Врангель в 1815 году, оказавшись первым в выпуске, а с 1816 года он был принят на борт фрегата «Автроил» в Ревеле. Но воды Финского залива, по которым ходил «Автроил», Врангелю показались тесны. Узнав, что в Петербурге Василий Головнин собирает команду для кругосветного путешествия, молодой мичман взял отпуск, сказавшись больным, и бежал из Ревеля в Петербург, где бросился к Головнину, умоляя его взять на борт хоть унтер-офицером, хоть простым матросом.

На «Камчатке» вокруг света

Головнин — к тому времени дважды побывавший в плену, английском и японском, и сам стажировавшийся некогда в Британии под началом Нельсона, — не отказал. Вообще эта его экспедиция на «Камчатке» открыла сразу несколько имен будущих покорителей Арктики.

Вместе с Врангелем в состав экипажа вошли ровесники мичмана — Федор Литке (будущий президент Академии наук) и Федор Матюшкин (будущий адмирал и сенатор).

врангель_6 Карта кругосветного плавания «Камчатки»

Врангель в полной мере использовал выпавший ему шанс. Плавание «Камчатки» заняло почти два года. Шлюп пересек Тихий океан, зашел в русские порты Северной Америки, побывал на Гавайских и Марианских островах, пересек Индийский океан, после чего вернулся в Кронштадт. Всё это время Врангель не только осваивал службу — используя библиотеку капитана, он изучал теоретическую географию, астрономию, судовождение, историю покорения Арктики. Именно здесь молодой мореплаватель начал превращаться в ученого, имя которого через несколько лет стало известным на весь мир.

В Сибирь

В 1819 году, почти сразу после возвращения экспедиции, Василий Головнин привлек Врангеля к новому проекту — теперь уже не совсем морскому. 24-летнему моряку предстояло возглавить один из двух отрядов по исследованию северных берегов Восточной Сибири.

врангель_2 Василий Головнин — русский мореплаватель Фото: wikipedia.org

Активное освоение этого региона, стремительное развитие всевозможных промыслов, быстро растущие интересы купцов и промышленников требовали соответствующего обеспечения. Между тем вся информация об этих местах, в том числе и картографическая, ограничивалась материалами Великой Северной экспедиции, предпринятой еще в первой половине XVIII века.

Нужно было не только составить подробное описание сибирских берегов, но и проверить существование двух полумифических земель, разговоры о которых ходили с конца XVIII столетия, — «Земли Санникова» и «Земли Андреева». Врангель отвечал за поиски «Земли Андреева», да и вообще за изучение всей сибирской территории в районе Колымы.

В ледяных торосах

На Крайний Север Врангель отправился в 1820-м и провел там четыре года. Опыт предыдущих исследователей севера показал, что с кораблей подробно исследовать состояние местных берегов практически невозможно — и Врангель, мичман, выпускник Морского корпуса, вынужден был обратиться к пешим переходам, путешествиям на собачьих упряжках и на оленях.

К 1824 году, когда экспедиция завершила свою работу, путешественники совершили четыре ледовых перехода, пройдя по торосам около 250 верст. И это не считая исследовательской работы в районе Нижнеколымска, базовой точки экспедиции.

врангель_1 Фердинанд Врангель, 1827 год Фото: wikipedia.org

Сперва Врангель, как и было поручено, искал землю, которая могла находиться к северо-востоку от Медвежьих островов. Однако убедившись, что в той стороне ничего не просматривается, решился нарушить инструкцию. Аборигены упорно твердили о том, что в другой стороне, к северу от Чукотки, расположен другой остров.

Врангель, а также вошедший в его команду однокашник Пушкина Матюшков и штурман Прокопий Козьмин, плававшие вместе с ним и с Головниным на «Камчатке», отправились в ту сторону. Ни острова, ни даже его очертаний они так и не нашли.

Однако один из участников перехода как-то увидел далеко, на горизонте, поднимавшиеся силуэты гор — впрочем, слишком зыбкие для того, чтобы их можно было изучить. Врангель объяснил это поднимавшимся над торосами туманом. Но координаты видения на карту честно занес.

«Горы видятся с мыса Якона в летнее время», — отметил он на карте экспедиции. Когда они повернули назад, Врангеля отделяло от острова, названного позднее его именем, около 50 км.

врангель_7 Русская церковь у побережья Северного Ледовитого океана Фото: ТАСС/Анатолий Кузярин

Ни сам Врангель, ни начальник второго отряда лейтенант Петр Анжу во время этого путешествия не открыли ни одного нового острова. Зато Врангель стал первым, кто рассказал о существовании так называемых ледяных островов и дал в своих отчетах их точное описание.

Вместе с Анжу они организовали первые постоянные метеорологические наблюдения в месте базирования, Нижнеколымске, сумев создать там, в условиях неосвоенной северной земли, небольшую метеостанцию.

Кроме того, Врангель составил одну из самых детальных карт побережья Северного Ледовитого океана от Колымы до расположенного на Чукотке мыса Северного (сегодня — мыс Шмидта). Но главное — Врангель, вооруженный передовыми по тем временам научными инструментами и знаниями, почерпнутыми в капитанской библиотеке на борту «Камчатки», составил подробное описание местного климата и полярных льдов. Так стало достоверно известно, что вдали от берега море не только не сковано вечным льдом, но даже не схвачено сплошным ледяным покровом. А это открывало новые возможности для судоходного освоения северных вод.

Губернатор-исследователь

В 1825 году, почти сразу после своего возвращения в Петербург, Врангель, уже в качестве капитана, отправился в новое кругосветное плавание — 25-е в истории отечественного флота. Его транспорт «Кроткий» находился в открытом море почти два года и вернулся в Кронштадт в 1827 году. А сразу за возвращением последовало назначение Врангеля в Русскую Америку.

врангель_4 Аляска, 1827 год Фото: Getty Images/Three Lions

Губернатор Аляски, он и в этой должности не отказался от своих научных изысканий, занявшись исследованиями североамериканского побережья на всем протяжении от Берингова пролива до Калифорнии. В 1837 году Врангеля с почетом приняли в Лондонское Королевское географическое общество.

И лишь в 1841 году, вернувшись в Россию, чтобы возглавить Российско-Американскую компанию, ведавшую торговлей на Аляске, он наконец издал подробное описание своей сибирской экспедиции. Его «Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю» на долгие годы стало одной из настольных книг всех исследователей Арктики.

А в 1845 году он стал одним из инициаторов создания уже Русского географического общества, в котором возглавил Отделение общей географии. В конце 1840-х Фердинанд Врангель вышел в отставку, намереваясь полностью посвятить себя науке. Но уже в 1854-м вернулся на службу — началась Крымская война, и в Морском ведомстве как никогда нужны были опытные моряки. В 1855 году Фердинанд Врангель, моряк, исследователь, вице-адмирал, родившийся в некогда опальной семье, был назначен морским министром Российской империи.

В 1857 году он покинул этот пост из-за болезни, а в начале 1860-х и вовсе уехал из Петербурга. Последние годы своей жизни Врангель прожил в своем поместье в одной из эстляндских деревень, где занимался в основном метеорологическими исследованиями.

Он скончался в 1870 году в возрасте 73 лет.

За три года до этого, в 1863-м, американский китобой Томас Лонг стал первым человеком, который осмотрел остров, расположенный на месте, отмеченном Фердинандом Врангелем на своей сибирской карте. Хотя первыми о существовании острова в 1843 году сообщил экипаж английского судна «Геральд», Лонг назвал эту землю островом Врангеля.

врангель_5 Остров Врангеля Фото: РИА Новости/Александр Лыскин

«Я назвал эту землю именем Врангеля потому, что желал принести должную дань уважения человеку, который еще 45 лет тому назад доказал, что полярное море открыто», — написал тогда Лонг.